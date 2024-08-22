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Валерий Сухих: Общественные организации являются значимым партнером для государства

Валерий Сухих: Общественные организации являются значимым партнером для государства

22 августа 2024, 13:11
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Пермского края
В Прикамье некоммерческие организации в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства могут получить государственную поддержку.

Законодательное собрание Пермского края в первом чтении одобрило проект закона об увеличении перечня социально ориентированным некоммерческих организаций, которые могут рассчитывать на поддержку региона. Законопроект внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

После принятия законопроекта на государственные дотации смогут рассчитывать некоммерческие организации региона, ведущие свою деятельность в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, а также организации, способствующие развитию предусмотренных законодательством форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью.

«В Год семьи это особенно актуальная тема. К тому же, в таком чувствительном для каждого человека вопросе как создание семьи общественные организации являются значимым партнером для государства. Их поддержка имеет большое значение в общем деле по достижению национальных целей в этой сфере», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих.

Этим же законопроектом предусматривается поддержка НКО в сфере содержания животных в приютах. Кроме того, уточняется, что социально ориентированными некоммерческими организациями не могут быть признаны государственные и муниципальные учреждения

#Общество#Законодательное собрание
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