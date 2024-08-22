Валерий Сухих: Общественные организации являются значимым партнером для государства

«В Год семьи это особенно актуальная тема. К тому же, в таком чувствительном для каждого человека вопросе как создание семьи общественные организации являются значимым партнером для государства. Их поддержка имеет большое значение в общем деле по достижению национальных целей в этой сфере», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих.