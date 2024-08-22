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Вчера пермская «Парма» играла с ненастоящей сборной Колумбии

Вчера пермская «Парма» разгромила ненастоящую сборную Колумбии

22 августа 2024, 05:25
Фото: РФБ

Вчера пермская «Парма» играла с ненастоящей сборной Колумбии

Федерация баскетбола Колумбии не направляла для участи в турнире в Перми какую-либо команду.
Сюжет
Парма

Колумбийская федерация баскетбола заявила, что не отправляла команду на турнир в Россию. Об этом федерация сообщает в Х.

«Колумбийская федерация баскетбола не получила официального приглашения принять участие в Кубке Дружбы России. Колумбийская федерация баскетбола не дала одобрения ни одному клубу или учебному заведению страны на участие в Кубке Дружбы России.

Колумбийская федерация баскетбола предпримет юридические действия в связи с ненадлежащим использованием без предварительного разрешения нашего изображения или логотипа», — говорится в заявлении федерации.

Вчера пермский клуб «Парма» одержал разгромную победу в матче с «национальной командой Колумбии» со счётом 155:53 в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024».

Сборная Колумбии по баскетболу, приехавшая в Пермь на Кубок дружбы, составлена как из профессионалов, так и из студентов. Об этом ТАСС заявил главный тренер команды Хорхе Баскес.

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#Спорт#Пермь#Парма#Бк парма#Баскетбол#Федерация баскетбола
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