Вчера пермская «Парма» разгромила ненастоящую сборную Колумбии

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
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Updated Сегодня, 05:26
Колумбийская федерация баскетбола заявила, что не отправляла команду на турнир в Россию. Об этом федерация сообщает в Х.
«Колумбийская федерация баскетбола не получила официального приглашения принять участие в Кубке Дружбы России. Колумбийская федерация баскетбола не дала одобрения ни одному клубу или учебному заведению страны на участие в Кубке Дружбы России.
Колумбийская федерация баскетбола предпримет юридические действия в связи с ненадлежащим использованием без предварительного разрешения нашего изображения или логотипа», — говорится в заявлении федерации.
Вчера пермский клуб «Парма» одержал разгромную победу в матче с «национальной командой Колумбии» со счётом 155:53 в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024».
Сборная Колумбии по баскетболу, приехавшая в Пермь на Кубок дружбы, составлена как из профессионалов, так и из студентов. Об этом ТАСС заявил главный тренер команды Хорхе Баскес.