Власти Прикамья намерены перенести расходы на строительство моста в Перми на 2027 год

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Власти Прикамья хотят перенести расходы на реализацию проекта строительства третьего моста через Каму с 2025 на 2027 год. Информация об этом появилась в пояснительной записке к законопроекту об изменениях в закон «О бюджете Пермского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».
Согласно представленному документу, в следующем году предлагается снизить расходы в размере 753,2 млн рублей для строительства будущего моста. Как сообщили в Минтрансе Пермского края, с учетом привлечения средств концессионера на реализацию проекта региональные средства капитального гранта перенесены на 2027 год.
Согласно Адресной инвестиционной программе Пермского края, на строительно-монтажные работы в 2025 году было предусмотрено 1,36 млрд рублей, в 2026–2027 годах — по 1 млрд рублей. В случае принятия закона, эта разбивка по годам изменится.
Третий мост через Каму соединит улицы Окулова и Борцов Революции, его пропускная способность будет около 40 тыс. автомобилей в сутки. Длина сооружения составит 899 м, площадь — 23,5 тыс. кв. м.