Власти Прикамья намерены перенести расходы на строительство моста в Перми на 2027 год

Власти Прикамья хотят перенести расходы на реализацию проекта строительства третьего моста через Каму с 2025 на 2027 год. Информация об этом появилась в пояснительной записке к законопроекту об изменениях в закон «О бюджете Пермского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».