properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:47

Published Сегодня, 03:47

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

Часть финансирования строительства моста через Каму перенесут с 2025 на 2027 год

Власти Прикамья намерены перенести расходы на строительство моста в Перми на 2027 год

22 августа 2024, 03:47
Фото: пресс-служба минтранса Пермского края

Часть финансирования строительства моста через Каму перенесут с 2025 на 2027 год

Третий мост через Каму соединит улицы Окулова и Борцов Революции.

Власти Прикамья хотят перенести расходы на реализацию проекта строительства третьего моста через Каму с 2025 на 2027 год. Информация об этом появилась в пояснительной записке к законопроекту об изменениях в закон «О бюджете Пермского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Согласно представленному документу, в следующем году предлагается снизить расходы в размере 753,2 млн рублей для строительства будущего моста. Как сообщили в Минтрансе Пермского края, с учетом привлечения средств концессионера на реализацию проекта региональные средства капитального гранта перенесены на 2027 год.

Согласно Адресной инвестиционной программе Пермского края, на строительно-монтажные работы в 2025 году было предусмотрено 1,36 млрд рублей, в 2026–2027 годах — по 1 млрд рублей. В случае принятия закона, эта разбивка по годам изменится.

Третий мост через Каму соединит улицы Окулова и Борцов Революции, его пропускная способность будет около 40 тыс. автомобилей в сутки. Длина сооружения составит 899 м, площадь — 23,5 тыс. кв. м.

Читайте также:
Мостовой переход через Каму в Перми строится с опережением графика на полгодаРасширение парковки у пермского аэропорта подешевело на четыре миллионаВласти Прикамья готовятся выкупить историческое здание поликлиники в Мотовилихе
#Пермский край#Бюджет#Строительство#Минтранс#Мост через каму#Третий мост#Адресная инвестиционная программа
Подпишитесь
В Кизеле разнесло часть дома после взрыва газа
Сегодня, 06:55
Ждите солнца. Пермяков ожидает почти неделя тепла без дождей
Сегодня, 04:21
В Прикамье завершается ликвидация свалки площадью 17 га
Сегодня, 03:09
На кладбищах Перми готовят новые места для захоронений
Сегодня, 06:05
Вчера пермская «Парма» разгромила ненастоящую сборную Колумбии
Сегодня, 05:25