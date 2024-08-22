Процесс банкротства «Белкомура» может завершиться этой осенью

Стоит отметить, что Пермский край, владеющий почти 10% акций АО Межрегиональная компания «Белкомур», свои требования в рамках процедуры банкротства проекта с потенциальными инвестициями более 330 млрд рублей не заявил. «В Минимущества Прикамья сообщили, что также будут заявляться в реестр кредиторов в судебном процессе», — сообщили Properm.ru в пресс-службе администрации губернатора. Как следует из материалов дела, реестр кредиторов «Белкомура» сформирован еще в октябре прошлого года.