Процесс банкротства «Белкомура» может завершиться этой осенью

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
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Updated Сегодня, 12:12
Процедура банкротства некогда громкого проекта «Белкомур» может в ближайшее время завершиться, выяснил журналист Properm.ru изучив материалы дела. В августе Арбитражный суд республики Коми продлил срок на полтора месяца — для реализации оставшегося имущества. В судебном деле указывается, что с ходатайством о продлении сроков реализации имущества вышел конкурсный управляющий Евгений Осауленко.
Среди имущества два — незавершенных объекта строительства (недостроенные железнодорожные переезды) расположены в Коми, один — в Прикамье. Речь идет о перегоне от станции Григорьевская до станции Григорьевская-Западная, которую начали строить в начале 2000-х за счет средств Пермской области еще на первом этапе проекта «Белкомур».
Как писали тогда СМИ, «строительство отрезка Григорьевская-Кудымкар железнодорожной магистрали „Белкомур“ начнется раньше плана. Как решили власти Коми-округа и Пермской области, стройка начнется в Нытвенском районе, от железнодорожного тупика на станции Григорьевская. Ранее начало стройки намечалось на сентябрь, теперь — на конец лета. Одна из причин ее переноса на более ранний срок — надежда на господдержку, условием получения которой является вложение субъектами федерации собственных средств».
Среди прочего имущества: квартира в поселке Благоево и три незавершенных объекта строительства. Кроме того по заявленному списку без процедуры торгов распродаются остатки мебели — от тумб и шкафов до сейфа.
Стоит отметить, что Пермский край, владеющий почти 10% акций АО Межрегиональная компания «Белкомур», свои требования в рамках процедуры банкротства проекта с потенциальными инвестициями более 330 млрд рублей не заявил. «В Минимущества Прикамья сообщили, что также будут заявляться в реестр кредиторов в судебном процессе», — сообщили Properm.ru в пресс-службе администрации губернатора. Как следует из материалов дела, реестр кредиторов «Белкомура» сформирован еще в октябре прошлого года.
При начальной цене в 316 тыс. рублей сейчас на торгах через публичное предложение железнодорожный перегон в Нытвенском районе можно купить за 2844 рубля. Желающих стать владельцем маленькой железной дороги на данный момент не нашлось, как, впрочем, и у переездов в Коми.
Процедуре несостоятельности проекта строительства железной дороги, которая напрямую соединит регионы Сибири и Урала с промышленными и добывающими предприятиями Северо-Западного федерального округа, предшествовали события февраля 2023 года.
Тогда председатель имущественных и земельных отношений республики Коми Андрей Майер сообщил, что по итогам совещаний с крупнейшими акционерами АО МК «Белкомур», которыми являются Коми, Архангельская область и Пермский край, в 2022 году было принято совместное решение о проработке варианта ликвидации компании с необходимостью сохранения проектной документации на строительства железнодорожной магистрали. Процедуру банкротства запустили в июле того же года.
В реестр кредиторов вошли комитет имущественных и земельных отношений и инспекция управления федеральной налоговой службы Коми, АО «Коми холдинг», АО «Коми тепловая компания», фонд «Устойчивое развитие Поморья», дирекции по содержанию казенного имущества Коми и лично экс-руководитель ликвидационной комиссии «Коми холдинга» Константин Рудаков. Всего в реестре кредиторов содержатся требования на сумму около 300 млн рублей.
Собственниками и инвесторами проекта «Белкомур» были Республика Коми, Архангельская область, Пермский край. У нашего региона, некогда выступающего хедлайнером истории, самая маленькая доля в предприятии — в открытых источниках заявляется о 9,42%, наибольшая доля — у Республики Коми, более 48,8% (плюс 15,53% у АО «Корпорация по развитию республики Коми»), у Архангельской области — 19,82%. Уставный капитал межрегиональной компании составляет более 1,35 млрд рублей. Компанией были выпущены 264 448 акций номиналом по 5 тыс. рублей.