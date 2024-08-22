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Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Полиция озвучила официальную версию ДТП в Перми на Петропавловской

Водитель Volkswagen Passat в ДТП на Петропавловской не справился с управлением

22 августа 2024, 14:49
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Полиция озвучила официальную версию ДТП в Перми на Петропавловской

Водитель с травмами доставлен в больницу.

Причины ДТП в Перми, на пересечении улиц Петропавловской и Плеханова, устанавливает полиция. Уже озвучена официальная версия, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня около 17:15 в районе пересечения улиц Плеханова и Петропавловской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковой машины. Автомобиль Volkswagen Passat, двигаясь со стороны улицы Ленина, вылетел с проезжей части и, перевернувшись, упал на пешеходную лестницу, где стояло несколько человек.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением. С травмами он был доставлен в больницу. В результате происшествия другие люди чудом не пострадали.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

20 августа был задержан виновник смертельного ДТП в поселке Лямино Чусовского округа. Как сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

В отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

#Происшествия
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