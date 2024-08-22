Водитель Volkswagen Passat в ДТП на Петропавловской не справился с управлением

20 августа был задержан виновник смертельного ДТП в поселке Лямино Чусовского округа. Как сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.