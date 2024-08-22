Врач допустил распространение опасной оспы обезьян в России

Заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о рисках распространения оспы обезьян в России.



По его словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию этого вирусного заболевания, которое уже затронуло более 112 стран.



«Сейчас ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян, потому что уже более 112 стран имеют случаи заболевания. Есть летальные случаи, особенно тяжело оспу переносят дети до четырех лет и лица с хроническими заболеваниями», — пояснил Осипов.



Первый случай заноса оспы обезьян в Россию был зафиксирован в 2022 году, а затем еще семь человек заболели в июне 2024 года после поездки в Испанию.



Врач отметил, что в России разработаны вакцина и лекарственный препарат, но пока они не введены в гражданский оборот.