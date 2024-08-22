properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Врач Катанахова перечислила три опасных заболевания, вызываемые кондиционером

22 августа 2024, 14:36
Кондиционеры стали незаменимыми и в офисах, и в квартирах для борьбы с жарой и духотой. Между тем, стоит помнить, что увлечение ими может привести к развитию серьезных заболеваний. Об этом сообщила главный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Югры Людмила Катанахова.

Врач уточнила, что при использовании кондиционеров возможно заражение различными инфекциями: бактериальными, грибковыми, вирусными, пишет 360.ru.

Специалист подчеркнула, что риск заражения увеличивается в случае отсутствия правильной обработки и замены фильтров, а также при постоянном использовании устройства. Кроме того, Катанахова рекомендует выбирать кондиционеры с функцией увлажнения воздуха.

От работающего кондиционера можно подхватить не только обычную простуду, но и другие серьезные заболевания, такие как синуситы, бактериальный менингит и легионеллез. Последние два заболевания характеризуются высоким уровнем смертности.

#Алина Ибрагимова
Подпишитесь
Процесс банкротства «Белкомура» может завершиться этой осенью
Сегодня, 12:10
Брат последнего российского императора обвенчался в Перми. Фоторепортаж
Сегодня, 12:56
А так можно было?! И еще девять вопросов к скандалу вокруг сборной Колумбии в Перми
Сегодня, 07:17
В Перми в «Ночь города» продлят работу общественного транспорта
Сегодня, 10:48
А раньше можно было? В Спасо-Преображенском соборе запретили материться и выпивать
Сегодня, 08:13
Из-под завалов жилого дома в Кизеле спасли двух котов
Сегодня, 11:53