Врач Катанахова перечислила три опасных заболевания, вызываемые кондиционером

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Врач уточнила, что при использовании кондиционеров возможно заражение различными инфекциями: бактериальными, грибковыми, вирусными, пишет 360.ru.
Специалист подчеркнула, что риск заражения увеличивается в случае отсутствия правильной обработки и замены фильтров, а также при постоянном использовании устройства. Кроме того, Катанахова рекомендует выбирать кондиционеры с функцией увлажнения воздуха.
От работающего кондиционера можно подхватить не только обычную простуду, но и другие серьезные заболевания, такие как синуситы, бактериальный менингит и легионеллез. Последние два заболевания характеризуются высоким уровнем смертности.