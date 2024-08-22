Врач Катанахова перечислила три опасных заболевания, вызываемые кондиционером

Кондиционеры стали незаменимыми и в офисах, и в квартирах для борьбы с жарой и духотой. Между тем, стоит помнить, что увлечение ими может привести к развитию серьезных заболеваний. Об этом сообщила главный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Югры Людмила Катанахова.