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Posted Сегодня, 04:21

Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Жителей Пермского края ожидает почти неделя теплой погоды без осадков

Ждите солнца. Пермяков ожидает почти неделя тепла без дождей

22 августа 2024, 04:21
Фото: ideogram.ai

Жителей Пермского края ожидает почти неделя теплой погоды без осадков

Самым солнечным днем на неделе окажется пятница, 23 августа.

Сегодня дожди в регионе будут наблюдаться лишь в некоторых местах и с небольшой интенсивностью. Ветер будет умеренным северным. Днем температура составит 17…22°С, в Перми — 21°С, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В пятницу, 23 августа, на территории Пермского края не ожидается значительных осадков. По прогнозам метеорологов, это будет самый солнечный день на неделе. Ветер северный и северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха прогреется до 17…22°С, в Перми — до 21°С.

Предполагается, что теплая и почти без осадков погода продлится до середины следующей недели.

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