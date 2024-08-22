Ждите солнца. Пермяков ожидает почти неделя тепла без дождей

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
Сегодня дожди в регионе будут наблюдаться лишь в некоторых местах и с небольшой интенсивностью. Ветер будет умеренным северным. Днем температура составит 17…22°С, в Перми — 21°С, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В пятницу, 23 августа, на территории Пермского края не ожидается значительных осадков. По прогнозам метеорологов, это будет самый солнечный день на неделе. Ветер северный и северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха прогреется до 17…22°С, в Перми — до 21°С.
Предполагается, что теплая и почти без осадков погода продлится до середины следующей недели.