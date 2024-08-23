Дачников предупредили, что надкусанные слизнями фрукты могут быть заражены паразитами

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Он отметил, что Московскую область атакуют большие испанские слизни. Малоземцев предупредил, что они не только губят урожай, но и заражают овощи и фрукты, пишет 360.ru.
«Эти ползучие моллюски переносят яйца паразитов, включая круглых и плоских червей, бычьего цепня. Такие организмы, проникнув во внутренности, могут принести человеку серьезный ущерб», — поделился он.
Малоземцев рекомендовал вырезать порченые участки и тщательно промывать оставшийся плод теплой водой или замачивать в разбавленном растворе соды. Очищать плоды от кожуры, по его мнению, не стоит, ведь в них содержится много полезных веществ, которых нет в мякоти.