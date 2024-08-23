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Дачников предупредили, что надкусанные слизнями фрукты могут быть заражены паразитами

23 августа 2024, 14:49
Дачники в Подмосковье пожаловались на нашествие слизней. Укушенные этими моллюсками плоды могут быть инфицированы паразитами, рассказал ведущий шоу «Живая кухня» Сергей Малоземцев.

Он отметил, что Московскую область атакуют большие испанские слизни. Малоземцев предупредил, что они не только губят урожай, но и заражают овощи и фрукты, пишет 360.ru.

«Эти ползучие моллюски переносят яйца паразитов, включая круглых и плоских червей, бычьего цепня. Такие организмы, проникнув во внутренности, могут принести человеку серьезный ущерб», — поделился он.

Малоземцев рекомендовал вырезать порченые участки и тщательно промывать оставшийся плод теплой водой или замачивать в разбавленном растворе соды. Очищать плоды от кожуры, по его мнению, не стоит, ведь в них содержится много полезных веществ, которых нет в мякоти.

#Алина Ибрагимова
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