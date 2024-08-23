Дачников предупредили, что надкусанные слизнями фрукты могут быть заражены паразитами

Малоземцев рекомендовал вырезать порченые участки и тщательно промывать оставшийся плод теплой водой или замачивать в разбавленном растворе соды. Очищать плоды от кожуры, по его мнению, не стоит, ведь в них содержится много полезных веществ, которых нет в мякоти.