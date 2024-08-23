Эксперты рассказали, почему многозадачность делает жизнь хуже

Научный сотрудник Microsoft Research Глория Марк, которая является экспертом в области многозадачности, считает, что при выполнении двух задач одновременно теряется качество. Она добавила, что так можно сделать даже меньше, чем когда эти задачи выполняются по одной. В качестве примера она привела написание важного письма во время совещания. Тогда ключевые вещи будут услышаны, но глубокого понимания того, что обсуждалось, не будет. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.