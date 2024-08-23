Эксперты рассказали, почему многозадачность делает жизнь хуже

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Научный сотрудник Microsoft Research Глория Марк, которая является экспертом в области многозадачности, считает, что при выполнении двух задач одновременно теряется качество. Она добавила, что так можно сделать даже меньше, чем когда эти задачи выполняются по одной. В качестве примера она привела написание важного письма во время совещания. Тогда ключевые вещи будут услышаны, но глубокого понимания того, что обсуждалось, не будет. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Эксперт отметила, что ухудшение качества работы из-за переключения внимания доказано многолетними лабораторными исследованиями. Неврологи отмечают, что организму нужно некоторое время, чтобы переориентироваться с одной задачи на другую. Марк также добавила, что результаты исследования показали, что многозадачность повышает уровень стресса. В одном из экспериментов у сотрудников не было доступа к электронной почте в течение недели. В результате уровень стресса упал, а продуктивность выросла.
Эксперты рекомендуют избегать многозадачности и сосредотачиваться на одном проекте. Однако если задача объемная, то необходимо делать перерывы. Среди способов отдыха между задачами эксперты назвали прослушивание музыки и короткую прогулку на свежем воздухе.