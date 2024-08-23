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В Перми этой осенью высадят яблони, советские тополя, клены и ивы

Этой осенью в Перми высадят яблони, тополя и ивы

23 августа 2024, 06:17
Фото: Изображение Midjourney

В Перми этой осенью высадят яблони, советские тополя, клены и ивы

Цена контракта — 4 млн 187 тыс. рублей.

МКУ «Городское зеленое строительство» объявило аукцион на право посадки зеленых насаждений и ухода за ними на территории Перми. Стоимость контракта составила 4 млн 187 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, в Дзержинском районе города планируется посадить 11 Яблонь сливолистной и 11 Тополей советских пирамидальных; в Индустриальном — 12 Ив Шверина, пять Яблонь ранеток, 48 тополей пирамидального; в Мотовилихинском — два Тополя пирамидального; в Ленинском районе — 24 Тополя пирамидального и шесть Боярышников сибирского; в Орджоникидзевском — 14 Ив Шверина, две Липы мелколистной и четыре Клена Гиннала.

Первый этап работ — с 23 сентября по 23 октября текущего года, второй — с 24 октября по 13 ноября. Заявки на участие в торгах принимаются до 2 сентября. Победитель конкурса станет известен 4 сентября.

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