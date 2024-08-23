Этой осенью в Перми высадят яблони, тополя и ивы

Согласно техническому заданию, в Дзержинском районе города планируется посадить 11 Яблонь сливолистной и 11 Тополей советских пирамидальных; в Индустриальном — 12 Ив Шверина, пять Яблонь ранеток, 48 тополей пирамидального; в Мотовилихинском — два Тополя пирамидального; в Ленинском районе — 24 Тополя пирамидального и шесть Боярышников сибирского; в Орджоникидзевском — 14 Ив Шверина, две Липы мелколистной и четыре Клена Гиннала.