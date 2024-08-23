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Жильцам дома в Кизеле окажут материальную помощь

Губернатор поручил властям оказать материальную помощь жильцам дома в Кизеле

23 августа 2024, 10:43
Фото: пресс-служба губернатора

Жильцам дома в Кизеле окажут материальную помощь

Дмитрий Махонин провел рабочее совещание с заместителем председателя правительства Александром Борисовым.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил заместителю председателя правительства региона Александру Борисову совместно с краевым Минтруда и соцразвития оперативно отработать вопрос оказания материальной помощи пострадавшим. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Александр Борисов доложил Дмитрию Махонину о ходе устранения последствий ЧП. На сегодняшний день чрезвычайные службы и местные власти продолжают оперативную работу. Практически завершены разборы поврежденной части дома. После этого специалисты приступят к оценке причиненного ущерба, а также будет принято решение о пригодности здания к дальнейшему проживанию в нем людей. Планируется, что сегодня специализированная организация проведет соответствующий инструментальный контроль здания, после чего предоставит результаты обследования.

Для жителей дома организованы пункты временного размещения и горячее питание. В администрации города Кизела идет прием жителей, где глава города и местные службы информируют об оказании помощи и решают возникающие вопросы. Администрация Кизила уже приступила к подбору квартир для лишившихся жилья.

«Наша спасатели и экстренные службы сработали слаженно и профессионально, в том числе, с точки зрения эвакуации жителей и размещения их. Ряд людей сейчас проживают в пунктах временного размещения, многие разместились у родственников. Важно оперативно наладить работу по вопросам состояния здания. Если дом подлежит восстановлению — проработать вопрос о выделении финансирования на восстановительные работы. В ином случае — принимать решения о предоставлении нового жилья людям, которые потеряли квартиры в результате этого инцидента», — сказал Дмитрий Махонин.

#Происшествия#Общество#Взрыв в жилом доме в Кизеле
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