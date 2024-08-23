Губернатор поручил властям оказать материальную помощь жильцам дома в Кизеле

«Наша спасатели и экстренные службы сработали слаженно и профессионально, в том числе, с точки зрения эвакуации жителей и размещения их. Ряд людей сейчас проживают в пунктах временного размещения, многие разместились у родственников. Важно оперативно наладить работу по вопросам состояния здания. Если дом подлежит восстановлению — проработать вопрос о выделении финансирования на восстановительные работы. В ином случае — принимать решения о предоставлении нового жилья людям, которые потеряли квартиры в результате этого инцидента», — сказал Дмитрий Махонин.