Губерниев о сборной Колумбии в Перми: «Нам такие странные сборные не нужны»

Федерация баскетбола Колумбии уведомляла российскую сторону о выступлении своей команды на FONBET Кубке Дружбы в Перми за подписью президента организации. Каких-либо писем с отказом от участия в турнире от Колумбии в адрес РФБ не поступало. Однако латиноамериканская страна прислала не первый и даже не второй состав национальной сборной, утверждает издание.