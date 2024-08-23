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Published Сегодня, 09:48

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Updated Сегодня, 10:06

Дмитрий Губерниев прокомментировал участие сборной Колумбии в турнире в Перми

Губерниев о сборной Колумбии в Перми: «Нам такие странные сборные не нужны»

23 августа 2024, 09:48
Фото: РФБ

Дмитрий Губерниев прокомментировал участие сборной Колумбии в турнире в Перми

Комментатор назвал позицию Колумбии «лукавой».
Сюжет
Парма

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался в своем telegram-канале о ситуации с ненастоящей сборной Колумбии на баскетбольном турнире Кубок Дружбы в Перми.

«О, Колумбия слукавила… Но нам такие сборные странные все равно не нужны», — написал Губерниев. Он привел письмо от Федерация баскетбола Колумбии (FCB), которое опубликовал «МатчТВ».

По данным канала, Колумбия официально уведомляла российскую сторону о выступлении на турнире в Перми, отказа от участия не поступало. Об этом следует из официального письма, которое оказалось в распоряжении Матч ТВ.

Федерация баскетбола Колумбии уведомляла российскую сторону о выступлении своей команды на FONBET Кубке Дружбы в Перми за подписью президента организации. Каких-либо писем с отказом от участия в турнире от Колумбии в адрес РФБ не поступало. Однако латиноамериканская страна прислала не первый и даже не второй состав национальной сборной, утверждает издание.

Команда, названная сборной Колумбии, уступила на Кубке Дружбы пермской «Парме». Встреча завершилась с разгромным счетом 155:53. До этого колумбийцы проиграли Венесуэле с разницей в 51 очко.

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