Игрок «ПАРМЫ» сломал ногу во вчерашнем матче со сборной России

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Игрок «ПАРМЫ» Самсон Руженцев во время вчерашнего баскетбольного матча со сборной России сломал ногу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Руженцев получил травму во второй четверти матча «ПАРМА» — сборная России на Кубке Дружбы в Перми. У игрока диагностирован перелом одной из костей стопы, ему предстоит оперативное лечение. Известно, что курс ранней реабилитации Руженцев будет проходить в Москве при содействии медицинского штаба ЦСКА, так как права на игрока принадлежат этому клубу, а в Перми он играет на правах аренды.
Сроки его возвращения на паркет пока неизвестны.
Вчера со счетом 84: 76 (17:29, 24:12, 23:20, 20:15) в пользу национальной сборной завершился матч с «ПАРМОЙ». Он проходил в рамках турнира Fonbet Кубок Дружбы.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист «ПАРМЫ» Нэвелс Гарретт, набравший 18 очков. В составе сборной России 17 очков набрал Михаил Беленицкий.