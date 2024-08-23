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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Игрок «ПАРМЫ» Самсон Руженцев сломал ногу на матче со сборной России

Игрок «ПАРМЫ» сломал ногу во вчерашнем матче со сборной России

23 августа 2024, 14:04
Фото: ЦСКА

Игрок «ПАРМЫ» Самсон Руженцев сломал ногу на матче со сборной России

Сроки восстановления игрока пока не известны.
Сюжет
Парма

Игрок «ПАРМЫ» Самсон Руженцев во время вчерашнего баскетбольного матча со сборной России сломал ногу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Руженцев получил травму во второй четверти матча «ПАРМА» — сборная России на Кубке Дружбы в Перми. У игрока диагностирован перелом одной из костей стопы, ему предстоит оперативное лечение. Известно, что курс ранней реабилитации Руженцев будет проходить в Москве при содействии медицинского штаба ЦСКА, так как права на игрока принадлежат этому клубу, а в Перми он играет на правах аренды.

Сроки его возвращения на паркет пока неизвестны.

Вчера со счетом 84: 76 (17:29, 24:12, 23:20, 20:15) в пользу национальной сборной завершился матч с «ПАРМОЙ». Он проходил в рамках турнира Fonbet Кубок Дружбы.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «ПАРМЫ» Нэвелс Гарретт, набравший 18 очков. В составе сборной России 17 очков набрал Михаил Беленицкий.

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#Спорт#Пермь#Парма#Бк парма#Баскетбол
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