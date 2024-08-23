Игрок «ПАРМЫ» сломал ногу во вчерашнем матче со сборной России

Руженцев получил травму во второй четверти матча «ПАРМА» — сборная России на Кубке Дружбы в Перми. У игрока диагностирован перелом одной из костей стопы, ему предстоит оперативное лечение. Известно, что курс ранней реабилитации Руженцев будет проходить в Москве при содействии медицинского штаба ЦСКА, так как права на игрока принадлежат этому клубу, а в Перми он играет на правах аренды.