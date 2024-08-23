Ко Дню шахтера более 500 сотрудников «Уралкалия» отмечены наградами

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В последнее воскресенье августа коллектив «Уралкалия», члены семей сотрудников предприятия и весь город Соликамск отметит День шахтера.
Уже подведены итоги традиционного конкурса профессионального мастерства среди рабочих комбайновых бригад. В номинации «Лучшее звено по комбайновым комплексам» будут награждены 20 человек. Самым эффективным по итогам года признан коллектив рудника БКПРУ-4.
В преддверие профессионального праздника в компании традиционно отметят лучших по профессии, тех, чьи достижение были значимыми для предприятия и отрасли в целом.
Всего награды получат 529 сотрудников компании. В частности, они будут удостоены знака «Шахтерская слава», медали «Трудовая слава», Почетных грамот Министерства энергетики РФ, профсоюзными наградами, Почетных грамот подразделений, знака «Почётный калийщик». Шесть калийщиков станут обладателями государственной награды «Заслуженный шахтер Российской Федерации.
По традиции День шахтёра отмечается совместно с Днем города в Соликамске, который в этом году встречает свой 594 день рождения. Праздничные программы запланированы в разных районах города. Горожан ждут концертные программы, спектакли, мастер-классы и спортивные площадки. «Уралкалий» организует интерактивную зону для семей с детьми.
Кроме того, запланированы экскурсии в рамках проекта «Путешествие по Соликамску», реализуемого при поддержке «Уралкалия». В культурно-досуговом центре компании состоится межрегиональный фестиваль поэзии, авторской и бардовской песни «Радуги крылья». Музейно-выставочные комплексы «Уралкалия» проведут дни открытых дверей.
«День шахтера — один из главных праздников, который отмечает „Уралкалий“. В подземном комплексе трудится солидная часть многотысячного коллектива компании. Труд горняков — это работа для людей особой закалки, сильных духом и с твердым характером. Благодаря их высокому профессионализму „Уралкалий“ развивается — внедряет передовые технологии, реализует инвестиционные и природоохранные проекты и является одним из лидеров по производству минеральных удобрений на мировом рынке», — отметил генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук.