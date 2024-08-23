Ко Дню шахтера более 500 сотрудников «Уралкалия» отмечены наградами

«День шахтера — один из главных праздников, который отмечает „Уралкалий“. В подземном комплексе трудится солидная часть многотысячного коллектива компании. Труд горняков — это работа для людей особой закалки, сильных духом и с твердым характером. Благодаря их высокому профессионализму „Уралкалий“ развивается — внедряет передовые технологии, реализует инвестиционные и природоохранные проекты и является одним из лидеров по производству минеральных удобрений на мировом рынке», — отметил генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук.