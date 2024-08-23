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Число пострадавших от укусов клещей в Пермском крае превысило 26 тысяч человек

Количество пострадавших от укусов клещей в Прикамье превысило 26 тысяч человек

23 августа 2024, 03:16
Фото: Изображение Midjourney

Число пострадавших от укусов клещей в Пермском крае превысило 26 тысяч человек

В 46,6% случаях снятые клещи с пострадавших были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом.

В Прикамье с начала сезона в медучреждения по поводу присасывания клещей обратилось 26425 человек, в том числе 4465 ребенка. Информацию об этом сообщили в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора.

Больше всего случаев присасывания представителей подкласса членистоногих наблюдались на территориях Добрянского ГО, Ильинского МО, Карагайского МО, Пермского МР, Очерского ГО, Краснокамского ГО.

По данным лабораторных исследований снятых с пострадавших клещей, в 46,6% случаях клещи были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 3,6% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1,7% — клещевым вирусным энцефалитом, в 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ).

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#Клещи#Медицина#Роспотребнадзор#Прикамье#Инфекции#Вирусный энцефалит#ИКБ#МЭЧ#ГАЧ
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