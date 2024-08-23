Количество пострадавших от укусов клещей в Прикамье превысило 26 тысяч человек

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
В Прикамье с начала сезона в медучреждения по поводу присасывания клещей обратилось 26425 человек, в том числе 4465 ребенка. Информацию об этом сообщили в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора.
Больше всего случаев присасывания представителей подкласса членистоногих наблюдались на территориях Добрянского ГО, Ильинского МО, Карагайского МО, Пермского МР, Очерского ГО, Краснокамского ГО.
По данным лабораторных исследований снятых с пострадавших клещей, в 46,6% случаях клещи были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 3,6% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1,7% — клещевым вирусным энцефалитом, в 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ).