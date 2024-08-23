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Published Сегодня, 05:35

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Updated Сегодня, 05:37

Котенок со стройплощадки нового здания школы №146 в Перми нашел хозяев

Котенок-строитель с улицы Лебедева нашел семью. Видео

23 августа 2024, 05:35
Фото: Кинетика | ЖБК-Строй

Котенок со стройплощадки нового здания школы №146 в Перми нашел хозяев

Питомца назвали Тима.

Серый котенок, помогавший строить новое здание школы №146 по адресу ул. Лебедева, 110, нашел новый дом и семью. Теперь его зовут Тима, и у него есть старший брат, сообщается в группе «Кинетика | ЖБК-Строй» в соцсетях.

«У малыша всё хорошо: отлично кушает, играет, бегает за старшим братом-котом. Счастливого ребенка теперь зовут Тима, прекрасное имя придумали его новые родители. Выражаем огромную благодарность всем неравнодушным людям и журналистам СМИ, которые помогали найти семью Тиме», — говорится в сообщении

Напомним, ранее серого котенка нашли на стройплощадке школы №146 и решили пристроить его в добрые руки. «Котенок очень ласковый и игривый. Уверены, что он будет радовать своего хозяина каждый день», — писали строители в своих соцсетях.

Видео: Кинетика | ЖБК-Строй
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#Видео#Пермь#Животные#Кот#Домашние животные#Стройка#Школа №146
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