Котенок-строитель с улицы Лебедева нашел семью. Видео

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Серый котенок, помогавший строить новое здание школы №146 по адресу ул. Лебедева, 110, нашел новый дом и семью. Теперь его зовут Тима, и у него есть старший брат, сообщается в группе «Кинетика | ЖБК-Строй» в соцсетях.
«У малыша всё хорошо: отлично кушает, играет, бегает за старшим братом-котом. Счастливого ребенка теперь зовут Тима, прекрасное имя придумали его новые родители. Выражаем огромную благодарность всем неравнодушным людям и журналистам СМИ, которые помогали найти семью Тиме», — говорится в сообщении
Напомним, ранее серого котенка нашли на стройплощадке школы №146 и решили пристроить его в добрые руки. «Котенок очень ласковый и игривый. Уверены, что он будет радовать своего хозяина каждый день», — писали строители в своих соцсетях.