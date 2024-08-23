Криптовалюта может стать альтернативным способом взаиморасчетов для России

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
«Сейчас в России есть существенные ограничения на использование иностранной валюты западных стран. Объем торговли с некоторыми странами значительно упал, а с китайским юанем также возникают сложности», — отметил Першиков.
Эксперт подчеркнул, что криптовалюта является аналогом обычных денег, только в электронной форме, пишет 360ru. Это может помочь найти альтернативные способы взаиморасчетов в условиях введенных против России санкций.
Таким образом, появление официальных криптобирж в России может стать решением для продолжения внешнеэкономической деятельности в новых реалиях.