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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Криптовалюта может стать альтернативным способом взаиморасчетов для России

23 августа 2024, 09:13
В России могут появиться официальные криптобиржи, заявил Виктор Першиков, член Международной федерации технических аналитиков и ведущий аналитик криптокорпорации «Майн». По его словам, это может стать альтернативой использованию долларов и евро во внешнеэкономической деятельности.

«Сейчас в России есть существенные ограничения на использование иностранной валюты западных стран. Объем торговли с некоторыми странами значительно упал, а с китайским юанем также возникают сложности», — отметил Першиков.

Эксперт подчеркнул, что криптовалюта является аналогом обычных денег, только в электронной форме, пишет 360ru. Это может помочь найти альтернативные способы взаиморасчетов в условиях введенных против России санкций.

Таким образом, появление официальных криптобирж в России может стать решением для продолжения внешнеэкономической деятельности в новых реалиях.

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