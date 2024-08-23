Криптовалюта может стать альтернативным способом взаиморасчетов для России

В России могут появиться официальные криптобиржи, заявил Виктор Першиков, член Международной федерации технических аналитиков и ведущий аналитик криптокорпорации «Майн». По его словам, это может стать альтернативой использованию долларов и евро во внешнеэкономической деятельности.