Любителя денег покойников в Перми приговорили к семи годам колонии

Выяснилось, что под видом наследника Проскудин получал деньги в банках по поддельным документам как минимум семь раз в разных регионах России. Вину он частично признал, рассказав следствию, что деньги получал не для себя, а для некого иностранца Алексея, обратившегося к нему с предложением заработать таким образом.