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Любителя денег покойников в Перми приговорили к семи годам колонии

Любителя денег покойников в Перми приговорили к семи годам колонии

23 августа 2024, 09:47
Фото: Изображение Midjourney
Аферисту из Москвы вынесли приговор в Перми. Мужчина похищал деньги со счетов умерших.

Судья Ленинского районного суда Наталья Полтавченко приговорила жителя Москвы Сергея Проскудина к семи годам лишения свободы в колонии общего режима — по совокупности наказания с другими приговорами, вынесенными судами в Красноярске и Калужской области. Он был признан виновным в мошенничестве с банковским вкладами умерших людей.

Ранее жительница Перми обнаружила пропажу денег с банковских счетов своего отца. Женщина унаследовала более 1,9 млн рублей после смерти родственника, а когда обратилась в банк, то оказалось, что деньги получил другой наследник.

Выяснилось, что под видом наследника Проскудин получал деньги в банках по поддельным документам как минимум семь раз в разных регионах России. Вину он частично признал, рассказав следствию, что деньги получал не для себя, а для некого иностранца Алексея, обратившегося к нему с предложением заработать таким образом.

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#Происшествия#Общество#Суд
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