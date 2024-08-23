Любителя денег покойников в Перми приговорили к семи годам колонии

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
Судья Ленинского районного суда Наталья Полтавченко приговорила жителя Москвы Сергея Проскудина к семи годам лишения свободы в колонии общего режима — по совокупности наказания с другими приговорами, вынесенными судами в Красноярске и Калужской области. Он был признан виновным в мошенничестве с банковским вкладами умерших людей.
Ранее жительница Перми обнаружила пропажу денег с банковских счетов своего отца. Женщина унаследовала более 1,9 млн рублей после смерти родственника, а когда обратилась в банк, то оказалось, что деньги получил другой наследник.
Выяснилось, что под видом наследника Проскудин получал деньги в банках по поддельным документам как минимум семь раз в разных регионах России. Вину он частично признал, рассказав следствию, что деньги получал не для себя, а для некого иностранца Алексея, обратившегося к нему с предложением заработать таким образом.