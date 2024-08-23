Мэрию Кудымкара заподозрили в нарушениях при продаже земельных участков

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Администрация Кудымкарского района провела торги по продаже и аренде земельных участков по одиннадцати лотам с нарушениями. Участники аукциона подали 105 заявок, 25 из которых отклонили из-за предоставления неполной копии паспорта, сообщает пресс-служба краевого УФАС.
В УФАС обратилась прокуратура Кудымкара. По версии надзорного органа, участники торгов не предоставили полные копии паспортов — включая обложку, первую и последнюю страницы, поэтому и были не допущены до торгов.
Как сообщили в пресс-службе, участники претендовали на возможность стать владельцами площадей под магазины, склады и даже пилораму, а также на возможность благоустроить территорию, ведение коммунального обслуживания и предпринимательскую деятельность.
Однако расследование показало, что необходимая информация для регистрации на торгах была предоставлена, поэтому администрация Кудымкара незаконно не допустила участников до торгов.
Сейчас в отношении организаторов возбудили административное дело по ст. 17 ч.2 Закона о защите конкуренции. Рассматривать дело будут 29 августа.