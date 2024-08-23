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УФАС подозревает мэрию Кудымкара в нарушениях при продаже земельных участков

Мэрию Кудымкара заподозрили в нарушениях при продаже земельных участков

23 августа 2024, 09:18
Фото: Kandinsky.ai

УФАС подозревает мэрию Кудымкара в нарушениях при продаже земельных участков

По версии прокуратуры, участники не предоставили паспортные данные.

Администрация Кудымкарского района провела торги по продаже и аренде земельных участков по одиннадцати лотам с нарушениями. Участники аукциона подали 105 заявок, 25 из которых отклонили из-за предоставления неполной копии паспорта, сообщает пресс-служба краевого УФАС.

В УФАС обратилась прокуратура Кудымкара. По версии надзорного органа, участники торгов не предоставили полные копии паспортов — включая обложку, первую и последнюю страницы, поэтому и были не допущены до торгов.

Как сообщили в пресс-службе, участники претендовали на возможность стать владельцами площадей под магазины, склады и даже пилораму, а также на возможность благоустроить территорию, ведение коммунального обслуживания и предпринимательскую деятельность.

Однако расследование показало, что необходимая информация для регистрации на торгах была предоставлена, поэтому администрация Кудымкара незаконно не допустила участников до торгов.

Сейчас в отношении организаторов возбудили административное дело по ст. 17 ч.2 Закона о защите конкуренции. Рассматривать дело будут 29 августа.

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#Земельные участки#Благоустройство#Торги#Аукцион#Пермское уфас#Кудымкарский район#Административное дело#Закон о защите конкуренции#Паспортные данные#Неполные документы
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