Нашёлся мужчина, которого искали под завалами в Кизеле

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В Пермском крае нашли мужчину, которого искали под завалами разрушенного многоквартирного дома в Кизеле. Его местонахождение было установлено, сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
Как уточнили правоохранительные органы, он находился в городе. Напомним, взрыв произошел утром 22 августа в доме на ул. Ленина, 34Г. По мнению следствия, предварительной причиной инцидента является взрыв газа. Выяснилось, что двое жильцов квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать газовую плиту. В результате произошла утечка газовоздушной смеси, которая воспламенилась. Одному из жильцов квартиры причинены травмы, он госпитализирован.
Следственным управлением СК Прикамья по факту обрушения части многоквартирного дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).