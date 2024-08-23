Невролог Мартынов рассказал о причинах частых головных болей

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
По мнению врача, повторяющиеся головные боли могут быть следствием стресса, усталости, проблем со зрением и изменениями в работе гормонов.
«Частые головные боли могут быть признаками хронической мигрени. Также они могут быть предвестниками стресса, усталости, напряжения мышц шеи и плеч», — пояснил он.
Специалист отметил, что постоянные головные боли в районе лба и около глаз могут быть вызваны синуситом и воспалением носовых пазух. Поэтому рекомендуется пройти тщательное обследование у квалифицированных врачей.