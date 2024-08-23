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Невролог Мартынов рассказал о причинах частых головных болей

23 августа 2024, 15:45
Частые головные боли могут свидетельствовать о стрессе и хронической мигрени. Об этом сообщил врач-невролог Владимир Мартынов.

По мнению врача, повторяющиеся головные боли могут быть следствием стресса, усталости, проблем со зрением и изменениями в работе гормонов.

«Частые головные боли могут быть признаками хронической мигрени. Также они могут быть предвестниками стресса, усталости, напряжения мышц шеи и плеч», — пояснил он.

Специалист отметил, что постоянные головные боли в районе лба и около глаз могут быть вызваны синуситом и воспалением носовых пазух. Поэтому рекомендуется пройти тщательное обследование у квалифицированных врачей.

#Алина Ибрагимова
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