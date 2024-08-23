Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:40
Предварительно, отопительный сезон в Пермском крае начнется 15 сентября. О более точных сроках станет известно после прогнозов синоптиков на сентябрь, сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на доклад министра ЖКХ и благоустройства Прикамья Артема Балахнина.
Как сообщает издание, в настоящий момент регион на 64% готов к отопительному сезону. По состоянию на 10 августа, отопление можно дать в 63% многоквартирных домов и в 65% социально-значимых учреждений. «Котельные и тепловые сети региона готовы на 60% и 63% соответственно», сообщает Балахнин.