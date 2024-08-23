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Updated Сегодня, 05:40

К отопительному сезону в Прикамье готово 63% многоквартирных домов

Отопительный сезон в Пермском крае начнется 15 сентября

23 августа 2024, 05:37
Фото: 1MI

К отопительному сезону в Прикамье готово 63% многоквартирных домов

Сейчас регион на 64% готов к отопительному сезону.

Предварительно, отопительный сезон в Пермском крае начнется 15 сентября. О более точных сроках станет известно после прогнозов синоптиков на сентябрь, сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на доклад министра ЖКХ и благоустройства Прикамья Артема Балахнина.

Как сообщает издание, в настоящий момент регион на 64% готов к отопительному сезону. По состоянию на 10 августа, отопление можно дать в 63% многоквартирных домов и в 65% социально-значимых учреждений. «Котельные и тепловые сети региона готовы на 60% и 63% соответственно», сообщает Балахнин.

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#Пермский край#Жкх#Благоустройство#Отопительный сезон#Синоптики#Многоквартирные дома#Тепловые сети#Прогнозы#Готовность#Артем Балахнин#Социально-значимые учреждения#Котельные
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