Отопительный сезон в Пермском крае начнется 15 сентября

Как сообщает издание, в настоящий момент регион на 64% готов к отопительному сезону. По состоянию на 10 августа, отопление можно дать в 63% многоквартирных домов и в 65% социально-значимых учреждений. «Котельные и тепловые сети региона готовы на 60% и 63% соответственно», сообщает Балахнин.