Пермская компания выплатила семье погибшего работника 3,2 миллиона рублей

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
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Updated Сегодня, 12:03
Пермская компания «Транс-сервис» выполнила судебное решение и перечислила 3,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда жене и троим несовершеннолетним детям работника, погибшего на производстве. Каждый из них получил по 800 тыс. рублей, сообщают в ГУ ФССП по Пермскому краю.
Трагедия произошла на предприятии в Осенцах во время очистительных работ. При дегазации пропановых цистерн возникло возгорание, в результате которого серьёзно пострадал промывщик-пропарщик. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.
Следствие по данному инциденту выявило, что опасные работы выполнялись без надлежащего контроля со стороны работодателя и без соблюдения необходимых мер охраны труда, что стало основанием для иска против компании.
В июле в Чусовом произошло обрушение перекрытия частного гаража. В ходе поисково-спасательных работ было извлечено тело мужчины. К сожалению, пермяк погиб.