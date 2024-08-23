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Предприятие из Перми заплатило семье погибшего сотрудника 3,2 миллиона рублей

Пермская компания выплатила семье погибшего работника 3,2 миллиона рублей

23 августа 2024, 11:59
Фото: 1MI

Предприятие из Перми заплатило семье погибшего сотрудника 3,2 миллиона рублей

Мужчина погиб в результате низкого уровня организации охраны труда.

Пермская компания «Транс-сервис» выполнила судебное решение и перечислила 3,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда жене и троим несовершеннолетним детям работника, погибшего на производстве. Каждый из них получил по 800 тыс. рублей, сообщают в ГУ ФССП по Пермскому краю.

Трагедия произошла на предприятии в Осенцах во время очистительных работ. При дегазации пропановых цистерн возникло возгорание, в результате которого серьёзно пострадал промывщик-пропарщик. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.

Следствие по данному инциденту выявило, что опасные работы выполнялись без надлежащего контроля со стороны работодателя и без соблюдения необходимых мер охраны труда, что стало основанием для иска против компании.

В июле в Чусовом произошло обрушение перекрытия частного гаража. В ходе поисково-спасательных работ было извлечено тело мужчины. К сожалению, пермяк погиб.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Погиб
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