Пермская компания выплатила семье погибшего работника 3,2 миллиона рублей

Пермская компания «Транс-сервис» выполнила судебное решение и перечислила 3,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда жене и троим несовершеннолетним детям работника, погибшего на производстве. Каждый из них получил по 800 тыс. рублей, сообщают в ГУ ФССП по Пермскому краю.