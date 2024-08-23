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В Перми образовался недобор 765 детей до трех лет в ясельные группы садиков

Пермским детским садам не хватает малышей

23 августа 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney

В Перми образовался недобор 765 детей до трех лет в ясельные группы садиков

Местах есть во всех районах города.

В детских садах Перми образовался недобор детей до трех лет. В ясельных группах свободно 765 мест, сообщает пресс-служба городской администрации.

  • В Дзержинском районе детей от 0 до 3 лет приглашают в детские сады № 103, 120, 268, 370, 407, «Лидер», «Конструктор успеха», «Уральские самоцветы», «Школа Рыцарей и Принцесс».
  • В Индустриальном районе остаются свободные места в садиках № 23, 210, 305, 403, «Зодчий», «Калейдоскоп» (структурное подразделение гимназии № 1).
  • В Кировском районе малыша можно пристроить в садики № 111, 137, 167, 252, «Сказка.ру», «Детспорт», «Глобус», «Взлет» (структурное подразделение школы №63).
  • В Ленинском районе свободны места в детских садах № 36, 404, «Театр на Звезде».
  • В Мотовилихинском районе малышей ждут в детском саду «Чулпан» и в структурном подразделении школы дизайна «Точка».
  • Маленьких жителей Орджоникидзевского района приглашают в ясельные группы садиков «Гардарика», «Галактика», «Старт», № 175, 22, 390, 394, структурном подразделении школы №123.
  • В Свердловском районе не хватает воспитанников в детских садах № 96, 165, 178, 265, 291, 312, 352, 364, 369, 418, «АртГрад», «Карусель», «Академика», «Экосад», структурном подразделении школы «Агробизнестехнологий» Свердловского района.
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#Пермь#Детский мир#Дети#Детские сады
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