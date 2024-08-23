Пермяки просятся в дома, где из окна видно Каму — посмотреть шоу яхт и аэростатов

«У кого в окно видно Каму и набережную? Давайте вместе посмотрим на шоу сегодня. Очень сложно на набережную с детьми ночью выбраться, боюсь, что они ничего толком не увидят. С нас вкусняшки», — вот с такими просьбами обращаются одни пермяки к жителям соседних с набережной домов, из окон которых видно Каму, а значит, будет видно сегодняшнее шоу яхт и аэростатов. Другие предлагают просто заходить в дома с потоком входящих людей, подниматься на этаж выше 20-го и наслаждаться вместе с детьми видом на шоу на общем балконе. Тем более что в домах на улице Фрезеровщиков все балконы с хорошим ограждением.