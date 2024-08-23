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Пермяки просятся в дома, где из окна видно Каму — посмотреть шоу яхт и аэростатов

Пермяки просятся в дома, где из окна видно Каму — посмотреть шоу яхт и аэростатов

23 августа 2024, 07:45
Фото: Кирилл Козлов / properm.ru
Шоу пройдет в ночь на 24 августа.

В ночь с 23 на 24 августа на Каме пройдет шоу яхт и аэростатов. Подсвеченные яхты и аэростаты будут видны с набережной, но так как зрителей ожидается много, к тому же погода не самая теплая, пермяки в соцсетях просятся в гости в соседние дома, откуда видны Кама и набережная.

«У кого в окно видно Каму и набережную? Давайте вместе посмотрим на шоу сегодня. Очень сложно на набережную с детьми ночью выбраться, боюсь, что они ничего толком не увидят. С нас вкусняшки», — вот с такими просьбами обращаются одни пермяки к жителям соседних с набережной домов, из окон которых видно Каму, а значит, будет видно сегодняшнее шоу яхт и аэростатов. Другие предлагают просто заходить в дома с потоком входящих людей, подниматься на этаж выше 20-го и наслаждаться вместе с детьми видом на шоу на общем балконе. Тем более что в домах на улице Фрезеровщиков все балконы с хорошим ограждением.

Напомним, с 23 на 24 августа в Перми состоится «Ночь города», и одним из главных мест действия станет городская набережная. В полночь, с 00:00 до 02:00, здесь развернется специальная программа, которая станет финалом летнего фестиваля «Город встреч».

На набережной от Большого амфитеатра до Речного вокзала гостей ждет световая инсталляция, включающая подсвеченные яхты и воздушные шары. В мероприятии примут участие 18 яхт различных классов.

В центре Перми будет изменен график движения маршрутов общественного транспорта.

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#Набережная#Кама#Набережная камы#Шоу#Ночь города
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