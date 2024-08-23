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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

На фестивале «День кино» пермяки смогут бесплатно отправить открытку

Пермяки смогут бесплатно отправить открытку в любой уголок страны

23 августа 2024, 04:35
Фото: Изображение Midjourney

На фестивале «День кино» пермяки смогут бесплатно отправить открытку

Тираж почтовых открыток ограничен.

На фестивале «День кино» жители Перми и гости города смогут бесплатно отправить Почтой России тематическую карточку в любой уголок страны. На открытках изображены кадры из фильмов пермских режиссёров Павла Печёнкина, Евгения Новикова, Сергея Лепихина, Олега Федорущенко и уникальные фотографии из архива пермской киностудии «Новый курс». Как сообщили в пресс-службе почтового оператора, тираж почтовых открыток ограничен.

Фестиваль будет открыт сегодня, 23 августа на площадке частной филармонии «Триумф». Продолжится событие 25 и 27 августа в творческом пространстве «ИльТЮЗион». Отправить открытку можно будет в мобильном пункте Почты России.

«Пермский Союз кинематографистов превратил День кино в настоящий фестиваль. 23, 25 и 27 августа можно будет смотреть и обсуждать кино, слушать лекции, участвовать в мастер-классах. Приходите на День кино и отправляйте открытки, чтобы вести о кинематографичной Перми разлетелись по всему миру», — приглашает пермяков на мероприятие Ольга Аверкиева, директор фестиваля.

Акция проводится с целью популяризации отечественного кинематографа и продвижения значимых событий региона.

Фото: Почта России
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#Пермь#Почта россии#Кинофестиваль#Мастер-класс#Кинематограф#Открытка#День кино#Отечественное кино
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