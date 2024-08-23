Пермяки смогут бесплатно отправить открытку в любой уголок страны

«Пермский Союз кинематографистов превратил День кино в настоящий фестиваль. 23, 25 и 27 августа можно будет смотреть и обсуждать кино, слушать лекции, участвовать в мастер-классах. Приходите на День кино и отправляйте открытки, чтобы вести о кинематографичной Перми разлетелись по всему миру», — приглашает пермяков на мероприятие Ольга Аверкиева, директор фестиваля.