Подразделению Минздрава Прикамья отказали в иске к поставщику неработающих ИВЛ

ФХУ изначально заключило контракт на 356 аппаратов ИВЛ у ООО «НьюМедТех», первоначально его стоимость составляла 751,1 млн рублей. 12 мая 2020 года внесены изменения в закупку — на 35% уменьшено количество аппаратов (до 251), и снижена цена (до 529,6 млн рублей). Затем, судя по данным системы госзакупок, объем составил 201 аппарат ИВЛ, итоговый размер контракта — 424,1 млн рублей. Судя по опубликованным данным, поставлялись ИВЛ производства Кореи.