Подразделению Минздрава Прикамья отказали в иске к поставщику неработающих ИВЛ

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Published Сегодня, 10:56
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Updated Сегодня, 10:58
Финансово-хозяйственному управлению регионального Минздрава отказали в удовлетворении требований к поставщику ИВЛ, компании «НьюМедТех». ФХУ пыталось в Арбитражном суде Пермского края взыскать с компании 424 млн. руб. за поставку аппаратов искусственной вентиляции легких ненадлежащего качества.
21 августа судом оглашена резолютивная часть решения суда об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.
Контракт с московской компанией «НьюМедТех» был заключен в апреле 2020 года, в самом начале пандемии коронавирусной инфекции. Закупка проводилась у единственного поставщика.
ФХУ изначально заключило контракт на 356 аппаратов ИВЛ у ООО «НьюМедТех», первоначально его стоимость составляла 751,1 млн рублей. 12 мая 2020 года внесены изменения в закупку — на 35% уменьшено количество аппаратов (до 251), и снижена цена (до 529,6 млн рублей). Затем, судя по данным системы госзакупок, объем составил 201 аппарат ИВЛ, итоговый размер контракта — 424,1 млн рублей. Судя по опубликованным данным, поставлялись ИВЛ производства Кореи.
В 2023 году ФХУ выставило поставщику неустойку на полную стоимость контракта. 21 августа в ООО «НьюМедТех» были направлены требования. 7 сентября 2023 года управление направило иск в арбитражный суд.