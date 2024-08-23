Пострадавшие из-за взрыва газа в Кизеле получат материальную помощь

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Жильцам дома в Кизеле, чьи квартиры пострадали от взрыва бытового газа, получат материальную помощь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Разборы завалов на месте взрыва практически завершены. Для жильцов организованы пункты временного размещения и горячее питание. Некоторые временно поселились у родственников. Администрация Кизела уже подбирает квартиры, чтобы обеспечить людей временным жильем.
Необходимо в первую очередь обеспечить людей временным жильем. Администрация города уже приступила к подбору квартир.
Глава региона поручил обследовать обрушившееся здание на предмет того, можно ли в нем будет жить дальше. «По результатам будем принимать решение о предоставлении постоянного жилья взамен утраченного или о восстановлении дома», — пишет Дмитрий Махонин.
Также губернатор поручил заместителю главы краевого правительства Александру Борисову совместно с краевым Минтруда и соцразвития оперативно отработать вопрос оказания материальной помощи пострадавшим.
Взрыв бытового газа в жилом доме в Кизеле произошел вчера, 22 августа. Пострадал один человек. Его жизнь вне опасности.