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Жильцы взорвавшегося в Кизеле дома получат матпомощь от правительства Прикамья

Пострадавшие из-за взрыва газа в Кизеле получат материальную помощь

23 августа 2024, 10:11
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Жильцы взорвавшегося в Кизеле дома получат матпомощь от правительства Прикамья

Администрация Кизела уже выбирает пострадавшим квартиры из маневренного фонда.

Жильцам дома в Кизеле, чьи квартиры пострадали от взрыва бытового газа, получат материальную помощь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Разборы завалов на месте взрыва практически завершены. Для жильцов организованы пункты временного размещения и горячее питание. Некоторые временно поселились у родственников. Администрация Кизела уже подбирает квартиры, чтобы обеспечить людей временным жильем.

Необходимо в первую очередь обеспечить людей временным жильем. Администрация города уже приступила к подбору квартир.

Глава региона поручил обследовать обрушившееся здание на предмет того, можно ли в нем будет жить дальше. «По результатам будем принимать решение о предоставлении постоянного жилья взамен утраченного или о восстановлении дома», — пишет Дмитрий Махонин.

Также губернатор поручил заместителю главы краевого правительства Александру Борисову совместно с краевым Минтруда и соцразвития оперативно отработать вопрос оказания материальной помощи пострадавшим.

Взрыв бытового газа в жилом доме в Кизеле произошел вчера, 22 августа. Пострадал один человек. Его жизнь вне опасности.

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#Чп#Взрыв бытового газа#Взрыв в жилом доме в Кизеле
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