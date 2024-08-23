Прокуратура оштрафовала три организации за складирование снега в Перми

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и выявила нарушения в вопросах вывоза снега из Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В 2023 году департаментом земельных отношений администрации Перми трем организациям выданы разрешения на размещение элементов обустройства места отвала снега. Однако предоставленные земельные участки заявителями использовались непосредственно как места отвала снега. Они не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям: отсутствовало водонепроницаемое покрытие, обваловка сплошным земляным валом, собранный снег размещался на водосборной территории.
По итогам проверки природоохранным прокурором виновные привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления) в виде штрафов.
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