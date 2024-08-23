Прокуратура оштрафовала три организации за складирование снега в Перми

В 2023 году департаментом земельных отношений администрации Перми трем организациям выданы разрешения на размещение элементов обустройства места отвала снега. Однако предоставленные земельные участки заявителями использовались непосредственно как места отвала снега. Они не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям: отсутствовало водонепроницаемое покрытие, обваловка сплошным земляным валом, собранный снег размещался на водосборной территории.