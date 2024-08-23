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Сервис «Авито Путешествия» стал участником АТАГ

Сервис «Авито Путешествия» стал участником АТАГ

23 августа 2024, 08:53
Фото: 1MI
Сервис «Авито Путешествия» стал членом Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), состав которой представлен крупными участниками рынка онлайн-туризма.

В рамках данного объединения компания будет работать над улучшением экспертизы в туристической отрасли, способствовать внедрению инноваций, а также совершенствовать опыт самостоятельных путешествий.

В августе этого года сервис вошел в состав АТАГ, чтобы при формировании нормативно-правового поля учитывались интересы представителей рынка и частного бизнеса, предложения которого размещены на платформе.

Вместе с остальными участниками объединения сервис «Авито Путешествия» планирует работать над совершенствованием механизмов саморегулирования и внедрением практик, ориентированных на улучшение потребительского опыта. Кроме того, сервис взаимодействует с государственными органами на стадии мониторинга и анализа законопроектов и рыночных тенденций. Совместно с другими представителями рынка сервис будет информировать целевую аудиторию о позиции бизнеса. Также он будет принимать участие в проведении исследований и популяризации онлайн-инструментов в сфере туризма.

В «Авито Путешествия» рассказали, что компания долгое время сотрудничает со своими коллегами по вопросам развития туризма. Присоединение организации к АТАГ и ее участие в повестке позволяют повысить эффективность и направленность деятельности компании. Платформа стремится к тому, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для внутренних путешествий. По словам Артема Кромочкина, руководителя направления «Авито Путешествия», рынок посуточного жилья стремительно растет. К 2030 году он превысит полтора триллиона рублей. В свете этой тенденции важность взаимодействия между компаниями особенно велика.

Членство в АТАГ является одним из бизнес-инструментов, позволяющих эффективно донести свою позицию до органов государственной власти при разработке новых законодательных инициатив. Так, участие в этом объединении может сыграть определенную роль в свете дискуссий, касающихся введения регулирования деятельности онлайн-турагентств, а также дополнительного контроля за краткосрочной арендой жилья.

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