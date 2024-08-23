Сервис «Авито Путешествия» стал участником АТАГ

В «Авито Путешествия» рассказали, что компания долгое время сотрудничает со своими коллегами по вопросам развития туризма. Присоединение организации к АТАГ и ее участие в повестке позволяют повысить эффективность и направленность деятельности компании. Платформа стремится к тому, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для внутренних путешествий. По словам Артема Кромочкина, руководителя направления «Авито Путешествия», рынок посуточного жилья стремительно растет. К 2030 году он превысит полтора триллиона рублей. В свете этой тенденции важность взаимодействия между компаниями особенно велика.