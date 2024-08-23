Сезонный рост заболеваемости в Прикамье начался раньше обычного

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
В Прикамье резко увеличилось количество заболевших COVID-19. По данным Роспотребнадзора, с 12 по 18 августа в регионе было выявлено 259 случаев заболевания COVID-19, что в 1,5 раза больше чем в период с 5 по 11 августа.
Как сообщает доктор наук, профессор, заведующая кафедрой гигиены и эпидемиологии ПГМУ имени Вагнера Ирина Фельдблюм «РБК-Пермь», в 2024 году подъём заболеваемости начался раньше обычного, и в сентябре он проявит себя сильнее прежнего. Коронавирус теперь будет циркулировать вместе с другими представителями респираторных заболеваний.
По словам Фельдблюм, еженедельный прирост составляет 20-25%. Начало сезонного подъема обусловлен как биологическим фактором (изменением возбудителей в это время), так и социальным. Люди возвращаются с отпусков и идут на работу. «Фактор перемешивания способствует распространению группы инфекций», — рассказала Ирина Фельдблюм изданию.
Сейчас в Прикамье в основном циркулирует штамм «омикрон» и группа вирусов «флирт».