properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

В Прикамье сезонный подъём заболеваемости начался раньше обычного

Сезонный рост заболеваемости в Прикамье начался раньше обычного

23 августа 2024, 04:13
Фото: 1MI

В Прикамье сезонный подъём заболеваемости начался раньше обычного

Еженедельный прирост заболеваемости составляет 20-25%.

В Прикамье резко увеличилось количество заболевших COVID-19. По данным Роспотребнадзора, с 12 по 18 августа в регионе было выявлено 259 случаев заболевания COVID-19, что в 1,5 раза больше чем в период с 5 по 11 августа.

Как сообщает доктор наук, профессор, заведующая кафедрой гигиены и эпидемиологии ПГМУ имени Вагнера Ирина Фельдблюм «РБК-Пермь», в 2024 году подъём заболеваемости начался раньше обычного, и в сентябре он проявит себя сильнее прежнего. Коронавирус теперь будет циркулировать вместе с другими представителями респираторных заболеваний.

По словам Фельдблюм, еженедельный прирост составляет 20-25%. Начало сезонного подъема обусловлен как биологическим фактором (изменением возбудителей в это время), так и социальным. Люди возвращаются с отпусков и идут на работу. «Фактор перемешивания способствует распространению группы инфекций», — рассказала Ирина Фельдблюм изданию.

Сейчас в Прикамье в основном циркулирует штамм «омикрон» и группа вирусов «флирт».

Читайте также:
Количество пострадавших от укусов клещей в Прикамье превысило 26 тысяч человекВ Прикамье заболеваемость коронавирусом увеличилась в 1,5 разаНовый штамм обезьяньей оспы поражает все больше людей. Как это происходит?
#Пандемия#Эпидемия#Вакцинация#COVID-19#Роспотребнадзор#Прикамье#Ирина Фельдблюм#Гигиена#Штамм омикрон#Респираторные заболевания#Сезонный подъем
Подпишитесь
В Перми проведут капитальный ремонт одного из подземных переходов на Набережной
Сегодня, 02:53
Количество пострадавших от укусов клещей в Прикамье превысило 26 тысяч человек
Сегодня, 03:16
Власти требуют признать гостиницу в Перми незаконной постройкой
Сегодня, 03:49
Пермяки смогут бесплатно отправить открытку в любой уголок страны
Сегодня, 04:35
Сборная России оказалась сильнее «ПАРМЫ». Фото
Вчера, 16:27