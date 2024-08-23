Свадьба в авиационном стиле. Две пары из Перми поженились в эфире популярного телешоу

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Две пары из Перми приняли участие в телешоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Передача вышла в эфир вчера, 22 августа. Часть съемок проводилась в краевой столице.
Первая пара — 34-летняя Мария и 37-летний Евгений. Оба — бизнесмены. Они устроили черно-белую свадьбу, бюджет которой составил 700 тыс. рублей.
Вторая пара — 40-летняя Жанна и 35-летний Александр. Невеста работает инструктором по стретчингу и воздушной акробатике, а жених — певец. На свадьбу они потратили 400 тыс. рублей, а само торжество прошло в авиационном стиле.