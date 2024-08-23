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Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Две пары из Перми снялись в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница»

Свадьба в авиационном стиле. Две пары из Перми поженились в эфире популярного телешоу

23 августа 2024, 07:41
Фото: скриншоты из телешоу «Четыре свадьбы»

Две пары из Перми снялись в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница»

Одна из пар победила.

Две пары из Перми приняли участие в телешоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Передача вышла в эфир вчера, 22 августа. Часть съемок проводилась в краевой столице.

Первая пара — 34-летняя Мария и 37-летний Евгений. Оба — бизнесмены. Они устроили черно-белую свадьбу, бюджет которой составил 700 тыс. рублей.

Фото: скриншот из телешоу «Четыре свадьбы»

Вторая пара — 40-летняя Жанна и 35-летний Александр. Невеста работает инструктором по стретчингу и воздушной акробатике, а жених — певец. На свадьбу они потратили 400 тыс. рублей, а само торжество прошло в авиационном стиле.

Фото: скриншот из телешоу «Четыре свадьбы»

Победителями шоу стали Мария и Евгений. По правилам им должны компенсировать расходы на свадьбу.

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