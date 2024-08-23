В Березниках вынесен приговор наркодилеру, попавшемуся с 5 килограммами наркотиков

Летом 2022 года мужчина прибыл в Березники, арендовал квартиру и оборудовал ее под склад для хранения оптовых партий наркотических средств, куда позднее поместил две коробки с героином и метадоном. Ключи от съемного жилого помещения он поместил в тайник, месторасположение которого сообщил «куратору» для обеспечения иным участникам группы доступа к наркотикам с целью их дальнейшего сбыта на территории региона.