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В Пермском крае суд вынес приговор пытавшемуся продать более 5 кг наркотиков

В Березниках вынесен приговор наркодилеру, попавшемуся с 5 килограммами наркотиков

23 августа 2024, 16:48
Фото: прокуратура Пермского края

В Пермском крае суд вынес приговор пытавшемуся продать более 5 кг наркотиков

Мужчина приехал в Прикамье из Архангельской области.

Березниковский городской суд вынес приговор 26 — летнему жителю Архангельской области. Мужчина попался с 5 килограммами наркотиков, сообщает краевая прокуратура.

В январе 2022 года осужденный вступил в организованную преступную группу, занимающуюся незаконным сбытом наркотиков на территории Пермского края, где выполнял роль «курьера» и «кладовщика».

Летом 2022 года мужчина прибыл в Березники, арендовал квартиру и оборудовал ее под склад для хранения оптовых партий наркотических средств, куда позднее поместил две коробки с героином и метадоном. Ключи от съемного жилого помещения он поместил в тайник, месторасположение которого сообщил «куратору» для обеспечения иным участникам группы доступа к наркотикам с целью их дальнейшего сбыта на территории региона.

Однако действия наркодилеров были пресечены сотрудниками правоохранительных органов в январе 2023 года. Более 5 кг наркотических средств изъято из незаконного оборота.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Материалы дела в отношении организатора и иных участников преступной группы выделены в отдельное производство.

Свердловский районный суд Перми вынес приговор ранее судимому жителю города. У него обнаружен синтетический наркотик в крупном объеме, сообщают в краевой прокуратуре.

В марте 2024 г. мужчина у своего знакомого приобрел для личного пользования наркотическое вещество. В этот же день оба гражданина были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в отделение, где в ходе личного досмотра обнаружен и изъят мефедрон, массой 3,046 грамма, что является крупным размером.

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#Общество#Суд#Наркотики#Березники#Приговор
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