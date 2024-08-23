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С начала 2024 года в Перми задержали восемь граффитистов

В этом году в Перми задержали восемь граффистов

23 августа 2024, 05:04
Фото: vk.com/dobrokultura.perm

С начала 2024 года в Перми задержали восемь граффитистов

В краевой столице ликвидировали более 8 тыс. незаконных граффити

В Перми с начала года задержаны восемь граффитистов. Всего было выявлено свыше 10 тыс. нарушений, более восьми тысяч из них сейчас устранено. В отношении нарушителей составлены 577 протоколов об административных правонарушениях — сумма штрафов сложилась в 3,1 млн рублей. Рейды по выявлению незаконных надписей на фасадах домов проводится сотрудниками районных администраций совместно с Административно-технической инспекцией города, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Индустриальном районе в этом году было обнаружено 1336 граффити, в том числе 558 по сообщениям граждан. Были приняты меры по устранению 1220 нарушений. Рисунки, в числе которых графические изображения с рекламой наркотиков, ликвидированы на ул. Мира, ул. Самолетной, ул. Подводников, ул. Нефтяников и др.

В Мотовилихинском районе выявили 943 незаконных граффити, устранили — 911. Зачастую граффити были найдены в микрорайонах Рабочий поселок, Городские горки и Садовый. Графические рисунки ликвидированы на ул. Николая Быстрых, 9, ул. Тургенева, 8, ул. Уинской, 38, ул. Старцева, 1, ул. Восстания, 31, бульваре Гагарина, 66, 99, ул. Ушинского, 1 и других.

В Ленинском районе с начала года обнаружено 1429 граффити, устранено — 1300. Ликвидированы изображения на ул. Пушкина, 25, Петропавловской, 87, по Комсомольскому проспекту, 27 и других. Несанкционированные надписи власти города выявляют также с помощью портала «Управляем вместе». Так, в Свердловском районе через сайт и в администрацию района за текущий год поступило 372 обращения, по 348 из них графические рисунки были устранены.

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#Пермь#Граффити#Нарушения#Мотовилихинский район#Задержания#Мира#Самолетная#Пушкина#Административно-техническая инспекция#Николая Быстрых
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