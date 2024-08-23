В этом году в Перми задержали восемь граффистов

В Ленинском районе с начала года обнаружено 1429 граффити, устранено — 1300. Ликвидированы изображения на ул. Пушкина, 25, Петропавловской, 87, по Комсомольскому проспекту, 27 и других. Несанкционированные надписи власти города выявляют также с помощью портала «Управляем вместе». Так, в Свердловском районе через сайт и в администрацию района за текущий год поступило 372 обращения, по 348 из них графические рисунки были устранены.