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В Кизеле пермские спасатели вызволили из развалин дома двоих котов

В Кизеле спасатели достали из-под обломков взорвавшегося дома еще двоих котов

23 августа 2024, 11:11
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Кизеле пермские спасатели вызволили из развалин дома двоих котов

Под завалами хвостатые провели целые сутки.

В Кизеле спасатели достали из-под обломков взорвавшегося дома еще двух котов. Животные в шоковом состоянии, видео с ними опубликовали в пресс-службе МЧС Прикамья в телеграмме.

Первый перепуганный черный кот находился под завалами целые сутки. После спасения неравнодушные сотрудники МЧС сразу же накормили животное и оставили его в служебном автомобиле. Сейчас благодарный кот не отходит от сотрудников чрезвычайного ведомства и ждет встречи с хозяином.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Второго кота, породы сфинкс извлекли из соседней, разрушенной от взрывной волны квартиры. В бетонной темнице кот провел больше суток, пока дожидался спасателей.

Фото: пресс-служба МЧС Пермского края

Спасатели не прекращают работы на месте аварии в жилом доме Кизела. Напомним, взрыв произошел утром 22 августа в доме на ул. Ленина, 34Г. По мнению следствия, предварительной причиной инцидента является взрыв газа. Выяснилось, что двое жильцов квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать газовую плиту. В результате произошла утечка газовоздушной смеси, которая воспламенилась. Одному из жильцов квартиры причинены травмы, он госпитализирован. Также вчера из-под завалов спасли двух котов.

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