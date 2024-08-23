В Кизеле спасатели достали из-под обломков взорвавшегося дома еще двоих котов

Спасатели не прекращают работы на месте аварии в жилом доме Кизела. Напомним, взрыв произошел утром 22 августа в доме на ул. Ленина, 34Г. По мнению следствия, предварительной причиной инцидента является взрыв газа. Выяснилось, что двое жильцов квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать газовую плиту. В результате произошла утечка газовоздушной смеси, которая воспламенилась. Одному из жильцов квартиры причинены травмы, он госпитализирован. Также вчера из-под завалов спасли двух котов.