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МЧС сообщает о завершении работ по ликвидации последствий взрыва газа в Кизеле

В Кизеле завершены работы по ликвидации последствий взрыва газа в многоэтажке

23 августа 2024, 16:17
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

МЧС сообщает о завершении работ по ликвидации последствий взрыва газа в Кизеле

Пострадал один человек.

Аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий взрыва многоэтажки в Кизеле завершены. Разбор конструкций и поиск пострадавших продолжались более суток, сообщают в краевом МЧС.

За это время пожарными и спасателями из-под бетонных плит спасен мужчина и два кота. В первые минуты происшествия женщину и трех детей вывели из нижележащей квартиры.

В результате происшествия погибших нет, травмированный мужчина госпитализирован. На месте происшествия работали 102 человека и 37 единиц техники от РСЧС.

Напомним, взрыв произошел утром 22 августа в доме на ул. Ленина, 34Г. По мнению следствия, предварительной причиной инцидента является взрыв газа. Выяснилось, что двое жильцов квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать газовую плиту. В результате произошла утечка газовоздушной смеси, которая воспламенилась. Одному из жильцов квартиры причинены травмы, он госпитализирован. Также вчера из-под завалов спасли двух котов.

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#Происшествия#Кизел#Взрыв в жилом доме в Кизеле
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