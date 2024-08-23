В Кизеле завершены работы по ликвидации последствий взрыва газа в многоэтажке

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий взрыва многоэтажки в Кизеле завершены. Разбор конструкций и поиск пострадавших продолжались более суток, сообщают в краевом МЧС.
За это время пожарными и спасателями из-под бетонных плит спасен мужчина и два кота. В первые минуты происшествия женщину и трех детей вывели из нижележащей квартиры.
В результате происшествия погибших нет, травмированный мужчина госпитализирован. На месте происшествия работали 102 человека и 37 единиц техники от РСЧС.
Напомним, взрыв произошел утром 22 августа в доме на ул. Ленина, 34Г. По мнению следствия, предварительной причиной инцидента является взрыв газа. Выяснилось, что двое жильцов квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать газовую плиту. В результате произошла утечка газовоздушной смеси, которая воспламенилась. Одному из жильцов квартиры причинены травмы, он госпитализирован. Также вчера из-под завалов спасли двух котов.