В краевой столице стартовал проект «Пермь в порядке»

Администрации районов не только собирают мусор, но и помогают вывозить его с точек. Участником акции может стать любой желающий, уточнить информацию можно в районных администрациях, контакты которых размещены на их сайтах. При предварительной записи волонтёрам выдаются перчатки и мешки для сбора мусора. Кроме того, можно проявить инициативу.