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В краевой столице стартовал проект «Пермь в порядке»

В краевой столице стартовал проект «Пермь в порядке»

23 августа 2024, 12:47
Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина
Участниками мероприятий проекта, инициированного главой Перми Эдуардом Сосниным, стали волонтёры, работники администраций и предприятий города.

Проект «Пермь в порядке» власти города запустили вместе с районными администрациями, предприятиями и активными жителями. Об этом в своем telegram-канале сообщает мэр Эдуард Соснин.

В рамках проекта еженедельно представители администраций вместе с ТОСами и волонтерами выходят на уборку в своих районах.

В Орджоникидзевском районе работники Камской ГЭС совместно с ТОС «Гайва-3» очистили территорию берега Камы около станции. К акции присоединились активисты экологических отрядов и жители микрорайона Гайва.

В Индустриальном районе на этой неделе ТОСы «Карпинский» и «Стахановский» провели уборку мусора на бесхозных территориях по улице Самолетной, 52 и улице Стахановской, 18. Также планируется очистить территорию от автомобильных покрышек по улице Встречной, 28.

В Мотовилихе сотрудники администрации, общественники и волонтёры убрали лог реки Малая Язовая. В итоге удалось собрать 3 кубометра мусора.

В Кировском районе молодёжь и общественники выбрали берег Камы в микрорайоне Новый Крым и территорию вокруг Дачи Синакевича. Сегодня они убрали бытовой мусор и навели порядок в местах частого пребывания не только жителей района, но и гостей.

Администрации районов не только собирают мусор, но и помогают вывозить его с точек. Участником акции может стать любой желающий, уточнить информацию можно в районных администрациях, контакты которых размещены на их сайтах. При предварительной записи волонтёрам выдаются перчатки и мешки для сбора мусора. Кроме того, можно проявить инициативу.

«Главная задача проекта не только сделать город чище, но и популяризировать ответственное отношение к нашей природе и городской среде! Приятно видеть, что пермяки присоединяются к субботникам. Пишите в комментариях, где организованы стихийные свалки или как вы готовы участвовать в проекте», — подчёркивает Эдуард Соснин.

#Касается каждого#Пермь#Проект#Администрация Перми#Субботник
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