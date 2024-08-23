В краевой столице стартовал проект «Пермь в порядке»

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Проект «Пермь в порядке» власти города запустили вместе с районными администрациями, предприятиями и активными жителями. Об этом в своем telegram-канале сообщает мэр Эдуард Соснин.
В рамках проекта еженедельно представители администраций вместе с ТОСами и волонтерами выходят на уборку в своих районах.
В Орджоникидзевском районе работники Камской ГЭС совместно с ТОС «Гайва-3» очистили территорию берега Камы около станции. К акции присоединились активисты экологических отрядов и жители микрорайона Гайва.
В Индустриальном районе на этой неделе ТОСы «Карпинский» и «Стахановский» провели уборку мусора на бесхозных территориях по улице Самолетной, 52 и улице Стахановской, 18. Также планируется очистить территорию от автомобильных покрышек по улице Встречной, 28.
В Мотовилихе сотрудники администрации, общественники и волонтёры убрали лог реки Малая Язовая. В итоге удалось собрать 3 кубометра мусора.
В Кировском районе молодёжь и общественники выбрали берег Камы в микрорайоне Новый Крым и территорию вокруг Дачи Синакевича. Сегодня они убрали бытовой мусор и навели порядок в местах частого пребывания не только жителей района, но и гостей.
Администрации районов не только собирают мусор, но и помогают вывозить его с точек. Участником акции может стать любой желающий, уточнить информацию можно в районных администрациях, контакты которых размещены на их сайтах. При предварительной записи волонтёрам выдаются перчатки и мешки для сбора мусора. Кроме того, можно проявить инициативу.
«Главная задача проекта не только сделать город чище, но и популяризировать ответственное отношение к нашей природе и городской среде! Приятно видеть, что пермяки присоединяются к субботникам. Пишите в комментариях, где организованы стихийные свалки или как вы готовы участвовать в проекте», — подчёркивает Эдуард Соснин.