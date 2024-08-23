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В Перми капитально отремонтируют подземный переход с граффити о Пермском периоде

В Перми проведут капитальный ремонт одного из подземных переходов на Набережной

23 августа 2024, 02:53
Фото: properm.ru

В Перми капитально отремонтируют подземный переход с граффити о Пермском периоде

Со стен перехода уже начала отходить краска.

В Перми планируется капитальный ремонт подземного перехода на набережной, об этом рассказали ИА «Текст» в «Пермблагоустройство». Перед началом ремонта будут проведены проектно-изыскательные работы. О сроках проведения работ пока не уточняется.

Летом жители Перми заметили, что со стен перехода уже начала отходить краска. При этом само граффити было создано только в июле прошлого года. Хронологическая шкала знакомить пермяков и гостей города с эрами Пермского периода.

Такая же ситуация складывается и с подземным переходом «Подводный мир» в микрорайоне Рабочий поселок на ул. Уральской. Городские власти намерены потратить еще 11 млн рублей на капремонт перехода. В краевом отделении общественного движения «Общероссийский народный фронт» отметили, что в 2023 году на ремонт объекта было вложено свыше 5 млн рублей, однако краска начала отходить от стен спустя полгода после проведения работ.

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#Пермь#Граффити#Капитальный ремонт#Общероссийский народный фронт#Отделение#Подземный переход#Улица уральская#Городские власти#Проектно-изыскательные работы#Хронологическая шкала#Микрорайон Рабочий поселок#Ремонт объекта
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