В Перми проведут капитальный ремонт одного из подземных переходов на Набережной

Такая же ситуация складывается и с подземным переходом «Подводный мир» в микрорайоне Рабочий поселок на ул. Уральской. Городские власти намерены потратить еще 11 млн рублей на капремонт перехода. В краевом отделении общественного движения «Общероссийский народный фронт» отметили, что в 2023 году на ремонт объекта было вложено свыше 5 млн рублей, однако краска начала отходить от стен спустя полгода после проведения работ.