В Перми проверяют укрытия на готовность принять людей

В Перми по поручению городских властей идет проверка состояния укрытий на готовность принять людей в случае ЧП. Мера является требование вступившего 1 марта 2024 года в силу ГОСТа о приспособлении заглублённых помещений для укрытия населения, сообщает «Новый компаньон».