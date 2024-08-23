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Власти Перми поручили проверить укрытия на готовность принять людей

В Перми проверяют укрытия на готовность принять людей

23 августа 2024, 08:47
Фото: Google maps

Власти Перми поручили проверить укрытия на готовность принять людей

Это требование вступившего в этом году в силу ГОСТа о приспособлении заглублённых помещений для укрытия населения.

В Перми по поручению городских властей идет проверка состояния укрытий на готовность принять людей в случае ЧП. Мера является требование вступившего 1 марта 2024 года в силу ГОСТа о приспособлении заглублённых помещений для укрытия населения, сообщает «Новый компаньон».

Вчера, 22 августа, в телеграм-канале «Прикамские витязи» опубликовали обращение МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты». Документ направлен в дополнение к высланному ранее указанию замглавы мэрии Перми Алексея Турова от 11 июля с указанием проверить подвалы. Авторы канала сообщили, что письма были направлены управляющим компаниям.

Согласно документу, в случае обнаружения несоответствия помещений новому ГОСТу необходимо предусмотреть дополнительные приспосабливаемые защитные сооружения гражданской обороны. В том числе, в новых многоквартирных домах с подземным паркингом. Информацию необходимо предоставить до 13 ноября текущего года.

В администрации изданию пояснили, что в настоящий момент проводится плановая работа по проверке соответствия подвальных помещений установленным требованиям.

Фото: Телеграм-канал «Прикамские витязи»
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#Пермь#Управляющие компании#Проверка#Гост#Подвалы#Гражданская защита#Чрезвычайная ситуация#Алексей Туров#МКУ#Укрытия
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