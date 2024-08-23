В Перми проверяют укрытия на готовность принять людей

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Published Сегодня, 08:47
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В Перми по поручению городских властей идет проверка состояния укрытий на готовность принять людей в случае ЧП. Мера является требование вступившего 1 марта 2024 года в силу ГОСТа о приспособлении заглублённых помещений для укрытия населения, сообщает «Новый компаньон».
Вчера, 22 августа, в телеграм-канале «Прикамские витязи» опубликовали обращение МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты». Документ направлен в дополнение к высланному ранее указанию замглавы мэрии Перми Алексея Турова от 11 июля с указанием проверить подвалы. Авторы канала сообщили, что письма были направлены управляющим компаниям.
Согласно документу, в случае обнаружения несоответствия помещений новому ГОСТу необходимо предусмотреть дополнительные приспосабливаемые защитные сооружения гражданской обороны. В том числе, в новых многоквартирных домах с подземным паркингом. Информацию необходимо предоставить до 13 ноября текущего года.
В администрации изданию пояснили, что в настоящий момент проводится плановая работа по проверке соответствия подвальных помещений установленным требованиям.