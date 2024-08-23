В РЭО рассчитают количество необходимых регионам РФ контейнерных площадок

По словам гендиректора РЭО, в ходе мероприятия была затронута тема обеспеченности регионов Российской Федерации контейнерными площадками и накопительными контейнерами, учитывая, в частности, практику минимизации бестарного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Согласно протоколу штаба, верификация данных от регионов должна завершиться до 1 октября текущего года. Причиной установления данного срока является предельно большое количество площадок, которые РЭО нужно будет верифицировать. В такой же срок должны быть верифицированы данные об обеспеченности регионов мусоровозами. Благодаря этой информации можно будет выявить фактическое отсутствие контейнеров, площадок, спецтехники для последующего принятия мер по исключению их нехватки.