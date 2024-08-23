В РЭО рассчитают количество необходимых регионам РФ контейнерных площадок

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
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Заседание было проведено заместителем главы российского Минприроды Дмитрием Тетенькиным.
По словам гендиректора РЭО, в ходе мероприятия была затронута тема обеспеченности регионов Российской Федерации контейнерными площадками и накопительными контейнерами, учитывая, в частности, практику минимизации бестарного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Согласно протоколу штаба, верификация данных от регионов должна завершиться до 1 октября текущего года. Причиной установления данного срока является предельно большое количество площадок, которые РЭО нужно будет верифицировать. В такой же срок должны быть верифицированы данные об обеспеченности регионов мусоровозами. Благодаря этой информации можно будет выявить фактическое отсутствие контейнеров, площадок, спецтехники для последующего принятия мер по исключению их нехватки.
Как пишет 56orb.ru, метод, по которому эксперты РЭО планируют рассчитывать обеспеченность, одобрен всеми участниками мероприятия.
В числе прочего Денис Буцаев обратился к регионам с просьбой о проведении анализа и выверки данных, содержащихся в Федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), и предоставить РЭО инициативы по индикаторам и показателям, которые могут быть использованы для определения потребностей.
Глава РЭО отметил, что в случаях, когда в регионах наблюдается значительное улучшение ситуации с количеством контейнеров и накопительных площадок, но при этом не удается соотнести данные с информацией от муниципалитетов, то с целью исключения манипуляций в этих субъектах будут проводить работу в частном порядке.
Межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления была учреждена в августе этого года в рамках приказа главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.