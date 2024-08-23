Власти Кудымкара подтвердили, что бассейн закроют на ремонт в разгар тренировок

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Власти Кудымкарского муниципального округа не идут на встречу детям-спортсменам, в том числе кандидатам в мастера спорта, разрядникам, членам сборной Пермского края. Напомним, чашу бассейна решили обновить в этом году, а это значит, что тренировочный процесс будет сорван.
На запрос Properm.ru администрация Кудымкарского муниципального округа сообщила, что плавательный бассейн начнёт функционировать по графику — со 2 сентября. С этой же даты начнется учебно-тренировочный процесс. Но дальше его прекратят, если начнут ремонт чаши бассейна.
Изначально в этом году планировали ремонтировать кровлю. Но ремонт кровли пришлось перенести на 2025 год в связи «с корректировкой технического задания». После того, как начались работы на объекте, подрядчик проинформировал, что кровля бассейна сделана с использованием сэндвич-панели старого образца. Их сейчас не производят. Современные панели имеют иные замковые соединения, поэтому необходим ремонт кровли целиком, а частичный, как планировалось, не получится. Договор был расторгнут по соглашению сторон, и работы перенесены на следующий год.
Решили отремонтировать чашу бассейна, направили заявку в Министерство территориального развития Пермского края. По предварительной оценке ремонт займёт от 4-6 недель. Для спортсменов, которые готовятся активно к краевым, окружным и Всероссийским соревнованиям, даже такой срок отсутствия тренировок критичен.
Администрация Кудымкарского муниципального округа сообщает, что постарается сделать все возможное, чтобы ремонт чаши бассейна, в случае его начала, «завершился в кратчайшие сроки без значительного ущерба для тренировок». «Почему нельзя сделать ремонт летом 2025 года?», — спрашивают родители юных спортсменов. Они написали обращения в разные инстанции и надеются, что власти найдут иное решение.
Бассейн в Коми-Пермяцком округе — единственный. Возить детей на тренировки в Пермь, за 200 км, у родителей не получится.