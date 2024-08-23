Власти Кудымкара подтвердили, что бассейн закроют на ремонт в разгар тренировок

Изначально в этом году планировали ремонтировать кровлю. Но ремонт кровли пришлось перенести на 2025 год в связи «с корректировкой технического задания». После того, как начались работы на объекте, подрядчик проинформировал, что кровля бассейна сделана с использованием сэндвич-панели старого образца. Их сейчас не производят. Современные панели имеют иные замковые соединения, поэтому необходим ремонт кровли целиком, а частичный, как планировалось, не получится. Договор был расторгнут по соглашению сторон, и работы перенесены на следующий год.