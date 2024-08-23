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Власти Перми требуют признать «Гостевой дом Дача» самовольной постройкой

Власти требуют признать гостиницу в Перми незаконной постройкой

23 августа 2024, 03:49
Фото: Google maps

Власти Перми требуют признать «Гостевой дом Дача» самовольной постройкой

Здание было построено без получения необходимых разрешений и с нарушением действующего законодательства.

Администрация Индустриального района Перми обратилась в суд с исковым заявлением о признании гостиницы «Гостевой дом Дача» незаконной постройкой. По мнению властей, здание было возведено без получения необходимых разрешений и не соответствует требованиям действующего законодательства. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на материалы дела.

Гостиница с мансардой находится на шоссе Космонавтов, 323. Ответчиком по делу является индивидуальный предприниматель Марина Немцова. Согласно решению суда, изначально здание было трехэтажным. В ходе реконструкции, на которую власти не выдавали разрешения, дополнительный мансардный этаж стал жилым. Немцова в нарушение Жилищного кодекса РФ разместила в здании гостиницу.

Помимо этого, во время проверочных мероприятий были выявлены многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В настоящий момент Арбитражный суд Пермского края запретил Росреестру регистрировать любые сделки с данным земельным участком и зданием.

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#Суд#Пермь#Шоссе космонавтов#Реконструкция#Росреестр#Законодательство#Иск#Индустриальный район#Гостиница#Незаконная постройка#Арбитражный суд Пермского края#Санитарно-эпидемиологическое благополучие#Жилищный кодекс РФ
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