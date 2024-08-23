Власти требуют признать гостиницу в Перми незаконной постройкой

Администрация Индустриального района Перми обратилась в суд с исковым заявлением о признании гостиницы «Гостевой дом Дача» незаконной постройкой. По мнению властей, здание было возведено без получения необходимых разрешений и не соответствует требованиям действующего законодательства. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на материалы дела.