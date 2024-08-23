Власти требуют признать гостиницу в Перми незаконной постройкой

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Администрация Индустриального района Перми обратилась в суд с исковым заявлением о признании гостиницы «Гостевой дом Дача» незаконной постройкой. По мнению властей, здание было возведено без получения необходимых разрешений и не соответствует требованиям действующего законодательства. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на материалы дела.
Гостиница с мансардой находится на шоссе Космонавтов, 323. Ответчиком по делу является индивидуальный предприниматель Марина Немцова. Согласно решению суда, изначально здание было трехэтажным. В ходе реконструкции, на которую власти не выдавали разрешения, дополнительный мансардный этаж стал жилым. Немцова в нарушение Жилищного кодекса РФ разместила в здании гостиницу.
Помимо этого, во время проверочных мероприятий были выявлены многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В настоящий момент Арбитражный суд Пермского края запретил Росреестру регистрировать любые сделки с данным земельным участком и зданием.