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В центре Перми аварию с упавшей на лестницу машиной устроил пьяный водитель

Водитель упавшей на лестницу в центре Перми машины был пьян

23 августа 2024, 09:16
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В центре Перми аварию с упавшей на лестницу машиной устроил пьяный водитель

С собой у мужчины не было необходимых документов.
Сюжет
Дтп

Водитель упавшего на лестницу в центре Перми автомобиля «Volkswagen Passat» был пьян. С собой 55-летний гражданин не имел необходимых документов, сообщили в пресс-службе Полиции Прикамья.

В отношении мужчины составлены административные материалы. Проверка по факту инцидента продолжается. Напомним, ДТП произошло вчера около 17:15 в районе перекрестка улиц Плеханова и Петропавловской. Автомобиль, двигаясь со стороны улицы Ленина, вылетел с проезжей части и, перевернувшись, упал на пешеходную лестницу, где находились несколько человек.

Правонарушитель был травмирован и доставлен в больницу. В ходе происшествия никто не пострадал.

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#Дтп#Пермь#Авария#Полиция#Пьяный#Водитель
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