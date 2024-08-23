Водитель упавшей на лестницу в центре Перми машины был пьян

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Водитель упавшего на лестницу в центре Перми автомобиля «Volkswagen Passat» был пьян. С собой 55-летний гражданин не имел необходимых документов, сообщили в пресс-службе Полиции Прикамья.
В отношении мужчины составлены административные материалы. Проверка по факту инцидента продолжается. Напомним, ДТП произошло вчера около 17:15 в районе перекрестка улиц Плеханова и Петропавловской. Автомобиль, двигаясь со стороны улицы Ленина, вылетел с проезжей части и, перевернувшись, упал на пешеходную лестницу, где находились несколько человек.
Правонарушитель был травмирован и доставлен в больницу. В ходе происшествия никто не пострадал.