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Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Юрист рассказал о причинах кандал между основателями Wildberries

23 августа 2024, 05:02
Конфликт между основательницей маркетплейса Wildberries Татьяной Бакальчук и ее мужем Владиславом набирает обороты. После того, как Татьяна подала на развод, между супругами разгорелся публичный спор.

Владислав Бакальчук даже обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову, который заявил, что «рейдеры» оградили женщину от мужа и детей. Владислав также подал документы на регистрацию товарного знака Wildberries, чтобы защитить доменное имя и сохранить право на бизнес «ВБ девелопмент».

Оба супруга дали интервью, в которых высказали свои позиции. Татьяна заявила, что причиной развода стало абьюзивное отношение со стороны мужа, а Владислав упрекнул ее в том, что она долго не навещает детей.

Юрист Юрий Капштык считает, что супруги ведут борьбу за целевую аудиторию Wildberries, пытаясь создать новый бренд, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он подчеркнул, что попытки получить долю в действующей компании через суды — тупиковый вариант развития событий.

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