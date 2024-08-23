Юрист рассказал о причинах кандал между основателями Wildberries

Владислав Бакальчук даже обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову, который заявил, что «рейдеры» оградили женщину от мужа и детей. Владислав также подал документы на регистрацию товарного знака Wildberries, чтобы защитить доменное имя и сохранить право на бизнес «ВБ девелопмент».



Оба супруга дали интервью, в которых высказали свои позиции. Татьяна заявила, что причиной развода стало абьюзивное отношение со стороны мужа, а Владислав упрекнул ее в том, что она долго не навещает детей.



Юрист Юрий Капштык считает, что супруги ведут борьбу за целевую аудиторию Wildberries, пытаясь создать новый бренд, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».



Он подчеркнул, что попытки получить долю в действующей компании через суды — тупиковый вариант развития событий.