Жители деревни Березники требуют привести в порядок единственную к ним дорогу

Posted 23 августа 2024, 12:36
Published 23 августа 2024, 12:36
Modified 23 августа 2024, 12:38
Updated 23 августа 2024, 12:38
Жители деревни Березники Пермского муниципального округа снова обратились за помощью к властям региона. После их вмешательства в прошлом году власти округа и Лобановского поселения отсыпали единственную в Березники дорогу очень крупной щебенкой.
«У этой дороги нет обочин, это просто огромные камни. Они рассчитывали, видимо, что камни со временем „придавятся“, но нет, этого не произошло и не произойдет! Эти камни просто разлетаются в разные стороны, когда едешь по дороге на машине, и ты в итоге едешь как по стиральной доске», — рассказал журналисту Properm.ru один из постоянных жителей деревни. По словам его жены, она не может пешком идти по этой дороге, невозможно ходить по огромным камням. Очень мучаются те, у кого нет машин, особенно пожилые люди или родители с детскими колясками.
От Мулянки до Березников не ходит общественный транспорт, а все магазины, аптека, поликлиника, детский сад, почта находятся в Мулянке. К тому же это единственная дорога до кладбища, и в этом году многие жители Березников не смогли сходить на кладбище, на могилы родных и близких, — людям не под силу было преодолеть нагромождение булыжников.
«В МКУ „Управление благоустройства“ Пермского муниципального округа нам сказали терпеть и ждать, когда камни примнутся, но этого не будет, потому что по дороге ездит грузовая тяжелая техника, все камни из-под колес вылетают и теперь они на обочинах», — сообщают жители в своем обращении губернатору края Дмитрию Махонину.
Жители Березников просят заасфальтировать этот кусок дороги или хотя бы отсыпать щебнем мелкой фракции, а также оборудовать пешеходные дорожки.
Прокуратурой Пермского района рассмотрено обращение жителей по вопросу ненормативного состояния автомобильной дороги. Надзорный орган установил, что дорога «Лобаново — Насадка» — Березники — Мулянка» находится в собственности Пермского муниципального округа и передана в оперативное управление МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального округа». Содержание дороги осуществляет индивидуальный предприниматель Егоян Ш. А. в соответствии с условиями муниципального контракта. В весенне-летний период подрядчик проводит работы по профилированию дорожного покрытия с периодичностью 1 раз в 10 дней. Подрядчик отсыпал этим щебнем дорогу.
Прокуратурой Пермского района в адрес отдела ГИБДД ОМВД России по Пермскому району направлено требование о предоставлении информации об эксплуатационном состоянии
дороги «Лобаново — Насадка» — Березники — Мулянка». ГИБДД проверили и установили, что ширина проезжей части составляет от 6 до 6,5 м, покрытие гравийное, дефектов в виде просадок, колейности не выявлено. Проезд транспортных средств не затруднен.
Прокуратура сообщила о результатах проверки ГИБДД жителям, заодно разъяснила, что действующим законодательством «не предусмотрено требование об использовании щебня определенной фракции при проведении ремонта автомобильных дорог».
Может, законодательством и не предусмотрен размер щебня, — говорят жители, — но нам что делать? Невозможно ни ходить, ни ездить, по колено в этот щебень проваливаемся. Когда едут машины — приходится по полю идти, чтобы камни в тебя не прилетели. Каждый житель деревни оставил свою подпись под требованием отремонтировать дорогу нормально».