Жители деревни Березники требуют привести в порядок единственную к ним дорогу

«У этой дороги нет обочин, это просто огромные камни. Они рассчитывали, видимо, что камни со временем „придавятся“, но нет, этого не произошло и не произойдет! Эти камни просто разлетаются в разные стороны, когда едешь по дороге на машине, и ты в итоге едешь как по стиральной доске», — рассказал журналисту Properm.ru один из постоянных жителей деревни. По словам его жены, она не может пешком идти по этой дороге, невозможно ходить по огромным камням. Очень мучаются те, у кого нет машин, особенно пожилые люди или родители с детскими колясками.