Администрация Перми находится в поисках инвестора для реконструкции Пушкинской бани

Частный партнер будет заниматься не только реконструкцией здания, но и эксплуатацией и техобслуживанием бани за счет своих или привлеченных средств. Примерный объем инвестиций в проект составил 307 млн рублей. После того, как работы будут закончены, управлять и обслуживать баню будет компания «Прерогатива».