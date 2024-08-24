Администрация Перми находится в поисках инвестора для реконструкции Пушкинской бани

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Власти Перми объявили аукцион по реализации проекта муниципально-частного партнерства для реконструкции Пушкинской бани. Партнером проекта станет городской департамент экономики и промышленной политики, сообщается на сайте мэрии.
Частный партнер будет заниматься не только реконструкцией здания, но и эксплуатацией и техобслуживанием бани за счет своих или привлеченных средств. Примерный объем инвестиций в проект составил 307 млн рублей. После того, как работы будут закончены, управлять и обслуживать баню будет компания «Прерогатива».
Победитель конкурса станет известен 8 октября.