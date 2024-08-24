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Published Сегодня, 06:14

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Updated Сегодня, 06:16

Власти Перми ищут инвестора для реконструкции Пушкинской бани

Администрация Перми находится в поисках инвестора для реконструкции Пушкинской бани

24 августа 2024, 06:14
Фото: Изображение Midjourney

Власти Перми ищут инвестора для реконструкции Пушкинской бани

Итоги конкурса будут подведены 8 октября.

Власти Перми объявили аукцион по реализации проекта муниципально-частного партнерства для реконструкции Пушкинской бани. Партнером проекта станет городской департамент экономики и промышленной политики, сообщается на сайте мэрии.

Частный партнер будет заниматься не только реконструкцией здания, но и эксплуатацией и техобслуживанием бани за счет своих или привлеченных средств. Примерный объем инвестиций в проект составил 307 млн рублей. После того, как работы будут закончены, управлять и обслуживать баню будет компания «Прерогатива».

Победитель конкурса станет известен 8 октября.

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#Пермь#Конкурс#Аукцион#Инвестиции#Пушкинская баня#Эксплуатация#Прерогатива
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