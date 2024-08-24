Дети-спортсмены из Кудымкара записали видеообращение губернатору Прикамья

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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«Мы, воспитанники детско-юношеской спортивной школы, — говорят юные спортсмены, — просим вас, Дмитрий Николаевич и Елена Владимировна, не закрывать наш бассейн на ремонт во время учебного года и тренировочного процесса».
Дети говорят, что они усиленно готовятся, просят дать им возможность повысить свои спортивные разряды, принять участие в соревнованиях и пройти отбор на соревнования более высокого уровня. «Плавание сейчас для нас — это самое важное, — говорит на видео член сборной Пермского края, — я бы хотела достойно выступить на соревнованиях и получить звание мастера спорта».
Дети рассказывают в видео о своих спортивных целях и задачах на этот год. «Я хочу в этом году получить первый взрослый разряд и отобраться на ПФО», — говорит одна спортсменка. «У меня уже есть первый взрослый, в этом году я хочу стать кандидатом в мастера спорта», — говорит другая.
Дети-спортсмены и их родители просят краевые власти помочь с переносом ремонта чаши в Кудымкарском плавательном бассейне на 2025 год. «Наши дети только что приехали с предсезонных сборов, где они по-настоящему „пахали“, чтобы успешно выступать на соревнованиях. Не дайте разрушить детские мечты и стремления!», — обратилась к властям от имени родителей одна из мам.