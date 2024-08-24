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Юные пловцы просят власти Кудымкарского округа и Прикамья не закрывать бассейн

Дети-спортсмены из Кудымкара записали видеообращение губернатору Прикамья

24 августа 2024, 04:43
Фото: properm.ru

Юные пловцы просят власти Кудымкарского округа и Прикамья не закрывать бассейн

В своем обращении, размещенном на страницах в социальных сетях, дети-спортсмены просят губернатора Дмитрия Махонина и депутата Законодательного собрания региона Елену Зырянову вмешаться в их ситуацию с планируемым закрытием единственного в Коми-Пермяцком округе бассейна.

«Мы, воспитанники детско-юношеской спортивной школы, — говорят юные спортсмены, — просим вас, Дмитрий Николаевич и Елена Владимировна, не закрывать наш бассейн на ремонт во время учебного года и тренировочного процесса».

Дети говорят, что они усиленно готовятся, просят дать им возможность повысить свои спортивные разряды, принять участие в соревнованиях и пройти отбор на соревнования более высокого уровня. «Плавание сейчас для нас — это самое важное, — говорит на видео член сборной Пермского края, — я бы хотела достойно выступить на соревнованиях и получить звание мастера спорта».

Дети рассказывают в видео о своих спортивных целях и задачах на этот год. «Я хочу в этом году получить первый взрослый разряд и отобраться на ПФО», — говорит одна спортсменка. «У меня уже есть первый взрослый, в этом году я хочу стать кандидатом в мастера спорта», — говорит другая.

Дети-спортсмены и их родители просят краевые власти помочь с переносом ремонта чаши в Кудымкарском плавательном бассейне на 2025 год. «Наши дети только что приехали с предсезонных сборов, где они по-настоящему „пахали“, чтобы успешно выступать на соревнованиях. Не дайте разрушить детские мечты и стремления!», — обратилась к властям от имени родителей одна из мам.

Видео: properm.ru
#Видео#Кудымкар#Коми-пермяцкий округ#Бассейн#Сборная пермского края#Закрытие бассейна#Тренировочный процесс
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