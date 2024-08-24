Дети-спортсмены из Кудымкара записали видеообращение губернатору Прикамья

Дети рассказывают в видео о своих спортивных целях и задачах на этот год. «Я хочу в этом году получить первый взрослый разряд и отобраться на ПФО», — говорит одна спортсменка. «У меня уже есть первый взрослый, в этом году я хочу стать кандидатом в мастера спорта», — говорит другая.