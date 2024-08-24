ЕР предложила сохранить в новом бюджете все соцобязательства перед россиянами

По словам Дмитрия Медведева, для реализации нескольких соцпроектов требуется дополнительное финансовое обеспечение: 2,5 млрд рублей направят на проект модернизации первичного звена здравоохранения; 7,2 миллиарда рублей — на строительство школ и 1,6 миллиарда рублей — на комплексное развитие сельских территорий. Субсидирование поможет почти 320 тысячам семей улучшить свои жилищные условия по программе «Семейная ипотека». Льготное лекарственное обеспечение пациентов с патологиями сердца и сосудов в этом году также было расширено.