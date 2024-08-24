ЕР предложила сохранить в новом бюджете все соцобязательства перед россиянами

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Участники заседания программной комиссии — председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и федеральные министры — обсуждали федеральный бюджет на 2025–2027 годы. Они предусмотрели необходимые объемы финансирования проектов, запущенных в рамках народной программы ЕР, пишет newsnn.ru
По заявлению председателя партии ЕР сохраняет расставленные ранее приоритеты, принимая непосредственное участие в формировании бюджета. Первостепенной задачей является сохранение обороноспособности и безопасности РФ — в частности, посредством предоставления соцгарантий военным, служащим органов охраны правопорядка и их семьям. Финансирование госфонда поддержки участников СВО в 2025 году будет обеспечиваться в прежнем объеме.
Единороссы не считают менее значимыми и другие задачи — такие как содействие развитию новых регионов и обеспечение финансирования других важных социальных проектов.
По словам Дмитрия Медведева, партия, как и прежде, выполняет обязательства перед населением, в том числе оказывая поддержку семьям с детьми. В новом бюджете будет предусмотрено финансирование программы семейной ипотеки.
Также «Единая Россия» участвует в реализации поставленных президентом национальных задач развития страны. Получены отличные результаты в их социальной части. Например, в рамках программы капитального ремонта школ в этом году уже отремонтировано более тысячи зданий, в том числе и школы в новых регионах.
Председатель партии подчеркнул, что планирование нового бюджета должно осуществляться с учетом необходимости дальнейшей реализации программы. На это требуется порядка 60 миллиардов рублей в год.
Также он отметил, что в особой поддержке нуждаются регионы РФ, и потребовал предоставления отчетов об исполнении социальных обязательств. За прошедшее полугодие поправки «Единой России» позволили нарастить их финансирование на 165 миллиардов рублей. Об этом информирует сайт ER.RU.
По словам Дмитрия Медведева, для реализации нескольких соцпроектов требуется дополнительное финансовое обеспечение: 2,5 млрд рублей направят на проект модернизации первичного звена здравоохранения; 7,2 миллиарда рублей — на строительство школ и 1,6 миллиарда рублей — на комплексное развитие сельских территорий. Субсидирование поможет почти 320 тысячам семей улучшить свои жилищные условия по программе «Семейная ипотека». Льготное лекарственное обеспечение пациентов с патологиями сердца и сосудов в этом году также было расширено.
На 3,5 миллиарда рублей было увеличено финансирование бесплатного горячего питания для учащихся младших классов.
В рамках проекта каждый год поддержка оказывается 7 миллионам детей.