Много солнца и тепла. Погода в Прикамье к концу лета постепенно налаживается

Завтра пермяков ждет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +7…+12°C (в низинах до +3°C), днём — +18…+23°C. Ветер западный 2-7 м/с. В Перми днём будет наблюдаться переменная облачность, также почти без осадков, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью +7…+9°C, днём — +20…+22°C. Ветер западный 2-7 м/с.