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Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Метеорологическое лето в Прикамье сохранится до конца августа

Много солнца и тепла. Погода в Прикамье к концу лета постепенно налаживается

24 августа 2024, 05:39
Фото: Изображение Midjourney

Метеорологическое лето в Прикамье сохранится до конца августа

Осадков почти не будет.

К концу календарного лета погода в Прикамье постепенно налаживается. Как сообщили в научно-популярном проекте «Метеоролог и я», будет довольно солнечно, преимущественно без осадков.

Сегодня, 24 августа, температурный фон в регионе составит +17…+22°C. Прогнозируется переменная облачность, почти без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с. В краевой столице ожидается малооблачна погода, также преимущественно без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +18…+20°C. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с.

Завтра пермяков ждет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +7…+12°C (в низинах до +3°C), днём — +18…+23°C. Ветер западный 2-7 м/с. В Перми днём будет наблюдаться переменная облачность, также почти без осадков, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью +7…+9°C, днём — +20…+22°C. Ветер западный 2-7 м/с.

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#Погода#Осадки#Ветер#Прикамье#Температура#Август#Облачность
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